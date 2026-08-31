Antonela Roccuzzo sorprendió con su presencia en el US Open, donde asistió a una de las jornadas especiales del último Grand Slam de la temporada. La esposa de Lionel Messi estuvo en Nueva York para disfrutar del US Open Night y compartió en sus redes sociales varias imágenes de su paso por el torneo.

Durante su visita, la rosarina también llegó hasta el Arthur Ashe Stadium, la cancha principal del certamen, uno de los escenarios más emblemáticos del tenis mundial.

Allí protagonizó uno de los momentos más destacados de su visita al encontrarse con Angelique Kerber, ex número uno del mundo y campeona del US Open en 2016.

El encuentro entre ambas quedó registrado durante la jornada y se convirtió en uno de los detalles que más llamó la atención de la presencia de Antonela en el torneo.

La esposa de Messi disfrutó así de una noche especial en Nueva York, en medio del comienzo del US Open 2026, que se disputa entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre. El torneo reúne durante estas semanas a las principales figuras del tenis y también a numerosas personalidades del deporte y el espectáculo.

Antonela además aprovechó la ocasión para mostrar en sus redes sociales el look que eligió para asistir al US Open Night. Las imágenes rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.

La rosarina suele mantener un perfil vinculado al deporte y al bienestar, y en distintas oportunidades compartió detalles de sus rutinas de entrenamiento y de sus hábitos saludables. Según contó en una entrevista con ELLE, intenta entrenar todos los días y realiza clases grupales dos veces por semana.

Su presencia coincidió con una jornada cargada de actividad en el torneo neoyorquino y con una fuerte presencia argentina. Mariano Navone protagonizó uno de los grandes impactos de la primera jornada al eliminar a Novak Djokovic en cinco sets y avanzar a la segunda ronda.

Además, varios tenistas argentinos tenían previsto debutar en el certamen durante la jornada, entre ellos Sebastián Báez, Marco Trungelliti y Román Burruchaga.

Con su visita al Arthur Ashe y el encuentro con Kerber, Antonela Roccuzzo se sumó así a las figuras que ya dijeron presente en el US Open, en una edición que comenzó con grandes protagonistas dentro y fuera de la cancha.