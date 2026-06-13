Antonela Roccuzzo marcó tendencia con su mochila de Mickey Mouse

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención del mundo de la moda durante su reciente visita a Disney. La empresaria compartió imágenes de su estadía en Orlando y dejó en claro que cada detalle de su vestuario está cuidadosamente seleccionado. En esta ocasión, el accesorio que despertó la curiosidad de sus seguidores fue una exclusiva mochila de la firma Loungefly inspirada en Mickey Mouse.

La pieza elegida por la esposa de Lionel Messi se destaca por su diseño en color negro y una textura simil cuero acolchada. El detalle más llamativo son las clásicas orejas del personaje integradas en la parte superior. Este modelo ofrece un tamaño ideal para recorrer los parques temáticos con comodidad, permitiendo llevar objetos personales sin perder el estilo que caracteriza a la rosarina.

Respecto al valor del accesorio, los precios en tiendas oficiales y sitios especializados oscilan entre los 90 y los 100 dólares. El costo final varía según la edición y la disponibilidad de cada modelo. Con el paso de los años, esta marca se convirtió en una de las más buscadas por los visitantes, ya que sus diseños suelen agotarse rápido y se transforman en piezas de colección.

Para su actividad en los parques, la referente de moda apostó por un conjunto deportivo compuesto por un crop top, shorts cómodos y zapatillas. La mochila de Mickey Mouse funcionó como el complemento perfecto para sumar un guiño temático a su imagen relajada. De esta manera, demostró nuevamente su capacidad para combinar las tendencias actuales con accesorios exclusivos y funcionales.