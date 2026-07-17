Antonela Roccuzzo reveló quién es su mejor amiga en la Scaloneta

La intimidad de la tribuna argentina durante la Copa Mundial de la FIFA 26 dejó al descubierto una complicidad que llamó la atención de los hinchas. En medio de los festejos por el pase al partido definitorio del torneo tras superar a Inglaterra, la atención se centró en un festejo particular en las gradas de Estados Unidos. Una imagen compartida en plataformas digitales expuso la estrecha relación que une a Antonela Roccuzzo con Muriel López Benítez, pareja del defensor Lisandro Martínez.

La cercanía llamó la atención debido a las dinámicas previas del grupo de parejas de los futbolistas. A lo largo del certamen, la esposa de Lionel Messi optó por mantener una postura distante de las reuniones y salidas grupales que planificaron las demás integrantes de la Scaloneta. Sin embargo, el vínculo con la joven entrerriana se consolidó como una excepción notable, al punto de ser la única que compartió el espacio preferencial con el círculo íntimo del capitán.

López Benítez sostiene un romance con el actual marcador central del Manchester United desde su adolescencia en Gualeguay, atravesando juntos el recorrido profesional del jugador por Newell’s, Defensa y Justicia y Ajax. Su visibilidad se incrementó notablemente durante esta competencia, consolidándose como el principal apoyo de Roccuzzo en el estadio y sellando la complicidad con un emotivo abrazo tras el pitazo final.