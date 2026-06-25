La tragedia que atraviesa Venezuela tras los fuertes terremotos registrados en las últimas horas generó una ola de solidaridad en distintas partes del mundo. Entre las figuras que decidieron visibilizar la emergencia se encuentra Antonela Roccuzzo, quien utilizó sus redes sociales para acompañar a las víctimas y promover una campaña de ayuda humanitaria.

A través de una historia publicada en Instagram, la rosarina compartió un mensaje de apoyo para las miles de personas afectadas por el desastre natural y alentó a sus seguidores a colaborar con las iniciativas solidarias impulsadas para asistir a los damnificados.

"Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos", escribió Antonela junto a un enlace destinado a canalizar ayuda para las zonas más golpeadas por el fenómeno.

Un llamado a la solidaridad

Además de expresar su preocupación por la situación, la empresaria e influencer invitó a quienes pudieran hacerlo a sumarse a la campaña. "Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar", agregó en la publicación, que rápidamente se viralizó entre sus millones de seguidores alrededor del mundo.

De esta manera, Antonela se sumó a otras personalidades internacionales que utilizaron sus plataformas digitales para visibilizar la emergencia y fomentar la colaboración ciudadana frente a una de las tragedias más importantes que atraviesa actualmente el país caribeño.

El impacto del terremoto

Según los reportes difundidos tras el fenómeno, un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió distintas regiones de Venezuela, con epicentro en las cercanías de la ciudad de Morón.

El movimiento sísmico provocó escenas de pánico, evacuaciones preventivas y daños materiales en diversas localidades, incluida la capital, Caracas. Mientras las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños y coordinan tareas de asistencia, distintas organizaciones trabajan para brindar ayuda a las comunidades afectadas.

En ese contexto, el mensaje de Antonela Roccuzzo tuvo una amplia repercusión y volvió a poner de manifiesto el poder de las redes sociales para amplificar campañas solidarias y generar apoyo internacional en momentos de crisis.

Con un gesto sencillo pero significativo, la esposa de Lionel Messi eligió utilizar su alcance global para acompañar a quienes hoy atraviesan una de las situaciones más difíciles de sus vidas.