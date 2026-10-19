Antonela Roccuzzobrilló con un vestido verde oliva y un mega escote

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi volvieron a convertirse en tendencia tras una impresionante publicación en redes sociales. La empresaria deslumbró a sus millones de fanáticos al posar con un elegante vestido verde oliva de diseño sofisticado, el cual contó con un llamativo y profundo escote en la espalda que se transformó en el centro de atención.

La esposa del capitán del seleccionado argentino compartió dos imágenes en su cuenta oficial de Instagram para exhibir su última elección de vestuario. Con un estilo impecable, la rosarina demostró una vez más su vigencia como referente de la moda internacional desde la ciudad estadounidense donde reside actualmente junto a toda su familia.

"Vuelvo a abrir mi armario. Algunas de mis prendas favoritas de mi colección en Miami. Ojalá las disfruten tanto como las disfruté yo", escribió Antonela Roccuzzo para describir la sesión fotográfica. La publicación generó una inmediata ola de reacciones positivas y miles de elogios por parte de sus admiradores y figuras del espectáculo.