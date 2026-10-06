Lionel Messi se prepara para disputar su último partido con la Selección argentina y los homenajes se multiplican antes del amistoso ante Benín. En ese contexto, Antonela Roccuzzo compartió un video publicado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y reaccionó con emoción ante el mensaje dedicado al capitán.

La esposa del futbolista replicó en sus historias de Instagram el homenaje que la AFA preparó para Messi. La publicación combina imágenes de distintos momentos de su carrera con un relato que destaca su impacto dentro y fuera de las canchas.

El mensaje que conmovió a Antonela

El video recorre parte de la trayectoria del rosarino y pone el foco no solo en sus 125 goles y sus títulos con la Selección, sino también en la influencia que tuvo sobre millones de argentinos.

“Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores”, expresa la voz que acompaña las imágenes.

El mensaje también destaca algunos de los momentos más importantes de la carrera de Messi con Argentina y remarca que su legado excede los resultados deportivos.

Antonela respondió a la publicación con tres emojis de una cara llorando, en una muestra de la emoción que le provocó el homenaje durante las horas previas al último partido del capitán con la camiseta albiceleste.

Messi, ante su último partido con Argentina

El futbolista disputará este martes su último encuentro con la Selección argentina frente a Benín, en el estadio Monumental. Será su aparición número 208 con el combinado nacional, después de más de dos décadas de trayectoria.

La jornada tendrá además distintos homenajes y espectáculos alrededor del partido. Messi estará acompañado por varios de los futbolistas que compartieron con él los principales éxitos de la Selección.

Antes del encuentro, el rosarino también recibió un reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires. Messi fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria deportiva, su representación de Argentina y su actividad solidaria.

La despedida tendrá así varios momentos especiales para el capitán, que cerrará su ciclo con la Selección después de conquistar, entre otros títulos, el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.