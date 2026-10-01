Antonio, el hijo de Luis Ventura, estuvo una semana internado: qué le pasó

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi pasaron días de mucha preocupación por la salud de su hijo Antonio, quien permaneció internado durante una semana en la Clínica Trinidad de Palermo. Las alarmas se encendieron cuando los padres notaron cambios en el comportamiento habitual del niño de 12 años, lo que motivó su inmediata consulta médica e internación el pasado lunes 28 de septiembre.

Los profesionales de la salud le realizaron diversos análisis de laboratorio para determinar el origen del malestar. Según explicó el comunicador en sus redes sociales, "estaba dejando de ser él y algo había cambiado. Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron". Con el correr de los días y la aplicación del tratamiento adecuado, los valores clínicos se estabilizaron de manera favorable.

Durante su estadía en el centro médico, el niño logró ganarse el afecto de todo el personal sanitario gracias a su simpatía. Su padre compartió imágenes de la evolución clínica y destacó la actitud activa de su hijo en el sanatorio, indicando que "el Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer", además de expresar su gratitud con un sentido "gracias a todos por su cariño. A los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue".

Por su parte, Fabiana Liuzzi también utilizó sus plataformas digitales para manifestar su alivio y agradecer la atención profesional recibida en la institución. La madre dedicó palabras de afecto al pequeño al señalar que "¡el poder de Dios y la fuerza del amor va más allá de todo! Así fue siempre y así será", cerrando su mensaje con un emotivo "gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor. Te amamos pequeño gigante". Actualmente el niño se encuentra fuera de peligro y continúa completando su recuperación rodeado del afecto familiar.