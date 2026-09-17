Antonio Mohamed se postuló públicamente para dirigir la Selección Argentina en caso de que Lionel Scaloni no continúe al frente del equipo. El entrenador argentino, actualmente al mando del Toluca de México, aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para asumir el desafío.

“Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado”, afirmó Mohamed en diálogo con Radio La Red.

La declaración se produjo en medio de las dudas sobre la continuidad de Scaloni, cuyo contrato con la Selección Argentina vence a fin de 2026 y todavía no tiene una renovación acordada. Mohamed, en ese contexto, dejó en claro que estaría dispuesto a asumir el cargo si se produce una salida.

El recorrido del Turco Mohamed

Mohamed tiene una extensa trayectoria como entrenador. En Argentina dirigió a Huracán, Colón e Independiente, mientras que también tuvo experiencias en el fútbol europeo y americano al frente de Celta de Vigo, Atlético Mineiro, América, Monterrey y Toluca.

Con Independiente consiguió la Copa Sudamericana 2010, mientras que con Huracán logró el ascenso a Primera División en 2007.

Su etapa más reciente se desarrolla en México. Desde su llegada al Toluca, a fines de 2024, consiguió seis títulos y se convirtió en el entrenador más ganador en la historia de la institución, según el repaso publicado por MDZ. En total, acumula 14 trofeos como entrenador.

El último título lo consiguió hace pocos días, cuando Toluca derrotó a Monterrey en la final de la Leagues Cup 2026. Además, el equipo mexicano tiene por delante la Copa Intercontinental, donde podría enfrentarse al PSG.

Por ahora, la continuidad de Scaloni continúa sin definirse. Mohamed, mientras tanto, ya hizo pública su intención de estar disponible si la Selección Argentina necesita un nuevo entrenador.