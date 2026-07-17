Los nervios del comienzo les jugaron una mala pasada a ambos equipos, que iniciaron la competencia sin poder sumar puntos en sus primeras intervenciones. Sin embargo, con el avance del juego encontraron el ritmo y protagonizaron uno de los duelos más parejos de UPD: Unidos por el Desafío, de GRUPO HUARPE.

La definición llegó en las últimas preguntas de Lengua, luego de una competencia en la que la diferencia nunca fue amplia. Finalmente, el equipo naranja, Anulo Mufa, se impuso por 6 a 5 ante Los Princesos.

El primer golpe lo recibió el equipo azul, que falló una pregunta de Ciencias. El naranja tampoco pudo aprovechar la oportunidad y respondió incorrectamente en Geografía. El comienzo reflejó los nervios con los que ambos llegaron al estudio.

La segunda ronda mantuvo la incertidumbre. Los representantes del equipo azul no lograron responder una pregunta de Historia, mientras que el conjunto naranja consiguió el primer punto de la tarde tras acertar en Arte.

La tercera vuelta volvió a repartir frustraciones: el azul falló una consigna de Lengua y el naranja no pudo sumar en Matemática. De esta manera, el marcador continuó 1 a 0 a favor de Anulo Mufa.

Los protagonistas del desafío

El equipo azul estuvo integrado por Lila Cosma y Gabriel Plaza, del grupo Los Princesos. Entre bromas, confesaron que Educación Física es la materia que menos disfrutan y definieron su vínculo como “un matrimonio sin consumar”. Además, señalaron que los unen el trabajo, el compañerismo y una gran amistad. Su materia preferida es Economía.

Luciano García y Daniela Pinardi, del grupo Anulo Mufa. FOTO HUARPE.

Por el equipo naranja participaron Luciano García y Daniela Pinardi, de Anulo Mufa. Se describieron como “un equipo medio en las notas”, aunque aseguraron que los unen las Ciencias Sociales, el humor y la política. Sus materias favoritas son Matemática e Historia.

Con el correr de las rondas, el nivel comenzó a mejorar. El equipo azul acertó preguntas de Geografía, Arte y Matemática, mientras que el naranja sumó en Ciencias, Historia y Deporte. La diferencia seguía siendo mínima y el tablero marcaba un 4 a 3 favorable a Anulo Mufa.

La séptima ronda confirmó la paridad. Los Princesos respondieron correctamente en Deporte y Anulo Mufa hizo lo propio en Geografía, por lo que la definición quedó abierta hasta la última vuelta.

Ambos equipos decidieron utilizar el comodín en Lengua. El azul respondió correctamente una pregunta sobre el autor argentino de ciencia ficción de la obra El Eternauta. El naranja también acertó al identificar el sinónimo más común de la palabra “obsoleto”. Además del punto, esa respuesta les permitió quedarse con una cena en Moño Rojo.

Finalmente, Anulo Mufa, integrado por Luciano García y Daniela Pinardi, se quedó con la victoria por 6 a 5. El enfrentamiento comenzó con errores de ambos lados, se volvió cada vez más parejo y terminó definiéndose en las últimas preguntas.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV, en el canal 19.2 de la TDA, y a través de las plataformas digitales de GRUPO HUARPE. La conducción está a cargo de Mari Leiva y Lito García.