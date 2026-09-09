La cadena TV Globo confirmó de manera oficial el regreso de Avenida Brasil mediante una serie de videos publicados en sus redes oficiales. En las imágenes compartidas por la emisora se observa la pantalla de una computadora con diversas carpetas hasta que se abre la correspondiente a la ficción, revelando formalmente que la segunda parte se estrenará en 2027.

La noticia pone fin a meses de especulaciones sobre la continuidad del culebrón más exitoso de la televisión brasileña, el cual se convirtió en un fenómeno de audiencia en 2012 dentro de su país de origen y posteriormente multiplicó su repercusión en el resto de América Latina.

En la actualidad, la historia emitida por Telefe en Argentina dentro del bloque Historias de corazón conducido por Virginia Lago en las tardes del canal continúa posicionándose entre los programas más vistos de la televisión local y lidera su franja horaria. A pesar de tratarse de una repetición de la producción que llegó al país por primera vez en diciembre de 2013, la ficción mantiene su impacto en la audiencia. Sobre el retorno de la historia, desde TV Globo anunciaron "La telenovela que paró Brasil está de vuelta".

A pesar del anuncio, la empresa televisiva no difundió información sobre la trama, no detalló la fecha exacta del debut ni oficializó de forma completa qué figuras integrarán el elenco. La versión original estuvo atravesada por traiciones, venganzas y personajes masivos que lograron instalarse internacionalmente, posicionando a esta secuela como uno de los anuncios televisivos de mayor repercusión de cara a 2027.

La posibilidad de esta secuela ya había sido abordada a principios de agosto por Cauã Reymond, actor que interpretó a Jorgito en la versión original. Durante una entrevista brindada al programa Cortá por Lozano de Telefe, conducido por Vero Lozano, el intérprete reconoció la existencia de conversaciones sobre el proyecto y expresó "No sabemos si se va a venir un Avenida Brasil 2, me encantaría que pasara, es un deseo de todos". En la misma charla agregó que "Están hablando mucho, hay una posibilidad de una continuación".

En esa oportunidad, el actor imaginó el futuro de los protagonistas e indicó que "Jorgito seguro está casado con Nina y Carmiña se debe vengar. Es muy mala", en referencia a los personajes encarnados por Débora Falabella y Adriana Esteves. Asimismo, al recordar al personaje de Max interpretado por Marcello Novaes, señaló "No tenemos más a Max, que está muerto, pero me gusta la idea de un fantasma, tiene profundidad hablar con el fantasma de mi papá".