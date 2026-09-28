El proyecto minero Vicuña podría incorporar alrededor de 500 trabajadores comprendidos en los convenios de AOMA durante esta temporada, mientras avanza con las tareas de exploración, operación y preconstrucción. La estimación fue realizada por el secretario general del gremio en San Juan, Iván Malla, quien además proyectó que la demanda laboral podría alcanzar unas 2.000 personas, incluidos contratistas, cuando el emprendimiento ingrese en su etapa productiva.

“Nosotros en nuestros convenios colectivos creemos que vamos a tener aproximadamente 500 personas”, explicó Malla.

El dirigente aclaró que esa proyección corresponde exclusivamente al personal encuadrado en AOMA y no incluye a los trabajadores de la construcción, que estarán comprendidos en los convenios de Uocra. Sobre este último sector, reconoció que todavía no cuenta con una estimación de la cantidad de personas que podrían incorporarse.

En cuanto a la futura etapa productiva, Malla calculó que Vicuña podría contar con aproximadamente 1.500 trabajadores directos y alcanzar un total cercano a los 2.000 al incorporar contratistas y otras actividades comprendidas en los convenios del gremio.

“Una vez que esté funcionando, calculo por la experiencia que tenemos que vamos a andar alrededor de 1.500 personas directas y es muy posible que lleguemos a 2.000 personas entre contratistas y todo lo que corresponde al convenio de AOMA”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que se trata de una proyección para una fase que todavía no comenzó. Según su estimación, la construcción de un emprendimiento de estas características podría demandar alrededor de tres años, un plazo que incluso podría extenderse por las condiciones climáticas de la alta montaña.

Un nuevo convenio y el desafío de trabajar en altura

En paralelo a las proyecciones de empleo, AOMA avanza en la elaboración de un nuevo convenio colectivo para Vicuña. Actualmente, las condiciones laborales se encuentran reguladas mediante un acta acuerdo de transición que contempla los salarios y las tareas correspondientes a la etapa inicial del proyecto.

“En esta etapa de preconstrucción contamos con un acta acuerdo que fija las condiciones de trabajo y los salarios para las tareas de perforación, exploración y movimiento de suelo”, explicó Malla.

El dirigente anticipó que el esquema deberá ampliarse cuando comience la explotación minera, debido a la incorporación de nuevas áreas operativas, entre ellas mantenimiento mecánico, electricidad, metalurgia y procesos.

Según explicó, los convenios por empresa se actualizan cada cuatro años para adecuar las condiciones laborales a los cambios tecnológicos y las metodologías de trabajo. Entre los componentes salariales que contempla el gremio se encuentran el sueldo básico, los adicionales por zona de altura, los incentivos por producción y el presentismo.

Más allá de las condiciones contractuales, Malla advirtió que uno de los principales desafíos para acompañar el crecimiento de la actividad será contar con trabajadores calificados que también puedan adaptarse a las exigencias de la cordillera.

El dirigente consideró que, si varios proyectos avanzan simultáneamente en la incorporación de personal, San Juan podría enfrentar dificultades para cubrir determinados puestos. A la formación técnica se suma la necesidad de trabajar a más de 4.000 metros de altura y cumplir diagramas laborales de 14 días lejos del hogar.

“Hasta ahora no hemos tenido gran inconveniente, no hemos tenido problema, pero sí entendemos que, en algún momento, si esto comienza muy de golpe, posiblemente tengamos inconvenientes con mano de obra calificada, porque no solamente se trata de formación, también se trata de que la gente se adapte a trabajar en alta montaña”, señaló.

Como ejemplo, mencionó que el sindicato modificó algunos esquemas de capacitación para operarios de camiones destinados a Veladero. En esos casos, el entrenamiento teórico y práctico comenzó a realizarse directamente en el proyecto para evaluar desde el inicio la adaptación de los aspirantes a las condiciones de trabajo.

Finalmente, Malla recomendó a quienes buscan incorporarse a la actividad minera que sumen conocimientos en nuevas tecnologías e inteligencia artificial, ante la creciente automatización de los procesos productivos.