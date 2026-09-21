El Gobierno inició una investigación para determinar las causas y responsabilidades por el apagón que afectó durante la noche del sábado a casi 600.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El organismo regulador analizará el desempeño de Edenor y Edesur y determinará si corresponde aplicar sanciones por el corte.

El apagón comenzó alrededor de las 19.45 y alcanzó en su momento de mayor impacto a casi 520.000 usuarios de Edenor y cerca de 78.000 de Edesur. El servicio comenzó a normalizarse durante la noche y quedó restablecido por completo antes de la medianoche.

Desde el Enrege-Sector Electricidad señalaron que se analizarán las causas de lo ocurrido y las responsabilidades de las distribuidoras. En caso de detectarse incumplimientos, el organismo podrá aplicar las sanciones previstas en el Reglamento de Suministro.

Qué informó Edenor sobre la falla

Edenor informó que el origen de la interrupción estuvo en una falla registrada en un interruptor de 220 kilovolts de la subestación Malaver, ubicada en el partido bonaerense de San Martín.

La empresa continúa con el análisis técnico para determinar qué provocó el desperfecto. La falla se produjo dentro de su zona de concesión y afectó a distintos barrios del norte de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano.

Entre las zonas alcanzadas estuvieron Núñez, Saavedra, Belgrano, Palermo, Recoleta, Colegiales, Villa Urquiza, Vicente López, San Martín y San Isidro, entre otras.

Edesur aseguró que la falla fue ajena

También se registraron interrupciones entre usuarios de Edesur. Sin embargo, la distribuidora sostuvo que el inconveniente que afectó a sus clientes se produjo por una falla ajena a su red.

Edesur informó que comenzó a normalizar el suministro durante la noche y que para las 21.30 el servicio de sus usuarios afectados ya había sido restablecido.

Hubo problemas en el tránsito

El apagón no solo afectó a viviendas y comercios. En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires quedaron fuera de funcionamiento semáforos y parte del alumbrado público, lo que generó complicaciones para la circulación durante el corte.

El impacto se concentró principalmente en barrios porteños y localidades del norte del conurbano, aunque también hubo interrupciones en sectores abastecidos por Edesur.

Qué puede pasar con las empresas

El organismo regulador deberá establecer ahora si Edenor y Edesur incumplieron alguna de las obligaciones vinculadas con la prestación y calidad del servicio eléctrico.

El marco regulatorio contempla multas para las distribuidoras ante distintos incumplimientos. La eventual sanción por el apagón dependerá del resultado de la investigación técnica y de la responsabilidad que el organismo atribuya a cada empresa.