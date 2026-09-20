Un apagón masivo afectó durante la noche del sábado a amplias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde casi 600 mil usuarios llegaron a quedarse sin suministro eléctrico. El servicio comenzó a recuperarse de manera gradual y para el cierre de la jornada ya se había normalizado en la mayoría de los sectores afectados.

El momento de mayor impacto se registró alrededor de las 21.45, con 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur sin electricidad. Los cortes alcanzaron barrios como Belgrano, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa Urquiza, Saavedra, Flores, Caballito y La Paternal, además de localidades como Munro y Vicente López.

La falta de energía también dejó semáforos fuera de funcionamiento y obligó a Bomberos a asistir a personas atrapadas en ascensores.

Pasadas las 23, Edenor había restablecido completamente el suministro informado, mientras que en el área de Edesur todavía permanecían cerca de 900 usuarios sin electricidad. Hasta el momento no se confirmó oficialmente qué provocó el apagón. Edesur indicó que la falla que alcanzó a sus clientes se originó fuera de su sistema y una de las hipótesis apuntaba a la subestación Santa Rita, vinculada a Edenor, aunque esa posibilidad no había sido confirmada oficialmente.