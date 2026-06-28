Un masivo apagón sorprendió este domingo a los habitantes de Mar del Plata y de distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense. El corte de energía comenzó alrededor de las 7 de la mañana y dejó sin electricidad a miles de usuarios, generando complicaciones en viviendas, comercios, dependencias públicas y en la circulación vehicular por la falta de funcionamiento de los semáforos. El servicio comenzó a normalizarse de manera paulatina después de varias horas.

La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) informó que el origen del inconveniente estuvo relacionado con una falla en una línea de alta tensión de 132 kilovoltios perteneciente al sistema de transporte eléctrico. La compañía aclaró que el desperfecto no se produjo en la red de distribución domiciliaria, sino en la infraestructura troncal que abastece a gran parte de la región.

Además de Mar del Plata, el apagón alcanzó a localidades como Santa Clara del Mar, Mar Chiquita y Vivoratá, entre otras poblaciones conectadas a la misma red eléctrica. Durante la interrupción del servicio, numerosos comercios demoraron su apertura, mientras que distintos organismos públicos y servicios esenciales debieron adaptar su funcionamiento hasta que comenzó la restitución de la energía.

Personal técnico trabajó desde las primeras horas de la mañana para detectar el origen de la falla y realizar las maniobras necesarias para recuperar el suministro. La reposición se efectuó de forma gradual y permitió que gran parte de los usuarios volviera a contar con electricidad antes del mediodía, aunque las tareas continuaban en algunos sectores.

El episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad del sistema de transporte eléctrico en la región y las consecuencias que una falla en la red de alta tensión puede generar sobre miles de usuarios en plena temporada turística. Las autoridades y la empresa distribuidora continuarán con las investigaciones para determinar con precisión las causas del desperfecto y evitar nuevos inconvenientes.