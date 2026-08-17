Un aparatoso siniestro vial se registró durante la tarde-noche de este domingo en las inmediaciones de Calle 5 y Chacabuco, conocida como Costacanal, cerca del ingreso al barrio Valle Grande. Por motivos que todavía se investigan, un Peugeot 206 blanco terminó volcado de costado.

El hecho ocurrió en una zona ubicada en el límite entre Rawson y Pocito. Tras el vuelco, varias personas que se encontraban en las inmediaciones se acercaron al vehículo para intentar colaborar.

Las imágenes tomadas luego del accidente muestran al Peugeot completamente apoyado sobre uno de sus laterales, a pocos metros de la calzada. Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre la mecánica del siniestro ni se confirmó si participaron otros vehículos.

Tampoco se informó oficialmente la identidad de la persona que conducía el auto, si viajaba acompañada o si como consecuencia del impacto hubo personas que necesitaron asistencia médica.

Según indicaron vecinos del lugar, el sector donde ocurrió el vuelco cuenta con poca iluminación, una situación que genera preocupación entre quienes circulan habitualmente por la zona.

Las circunstancias que desencadenaron el accidente serán materia de investigación para establecer qué ocurrió durante los instantes previos al vuelco.