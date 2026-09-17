Aparecieron nuevas imágenes que complicarían a L-Gante y podría ir preso

La causa que enfrenta L-Gante por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio suma nuevos elementos a partir de la incorporación de registros audiovisuales. Los documentos forman parte del proceso iniciado por el conflicto generado en una propiedad perteneciente a su entorno familiar.

En el programa Desayuno Americano, el periodista Carlos Salerno detalló la aparición de filmaciones de una cámara de seguridad instalada en la zona de los hechos. Las grabaciones, captadas durante la noche, muestran a las personas señaladas como presuntas ocupantes en las afueras del inmueble.

Al analizar las secuencias expuestas, Salerno advirtió la existencia de una discontinuidad en las imágenes y planteó: "Si L-Gante no fue ni en camioneta ni armado. ¿Por qué cortaron el video?".

Por su parte, en el ciclo Lape Club Social transmitido por América, el periodista Mauro Szeta aportó más precisiones sobre la misma grabación. "Ese video tiene un corte llamativo de 3 minutos. Alguien de forma deliberada edita este video, corta tres minutos. ¿Lo cortan adrede porque allí se ve a L-Gante en el lugar? ¿La Justicia puede recuperar el original de esta cámara y tenerlo completo?", sostuvo Szeta al cuestionar la interrupción detectada.

Asimismo, el periodista indicó que la fiscal a cargo de la investigación, María Florencia Toscano, tiene bajo análisis 68 dispositivos de monitoreo urbano y privado. Sobre este punto, Szeta remarcó: "La fiscal describe que hay 68 cámaras de seguridad que lo ubican a L-Gante yendo desde su barrio privado al lugar del hecho. No lo ven a L-Gante, ven la camioneta".

De acuerdo con el rastreo de esos dispositivos, los investigadores reconstruyeron el desplazamiento del vehículo atribuido al artista hacia el lugar denunciado dentro de la franja horaria manifestada por los querellantes. El reporte técnico aclara que la visualización del rodado no certifica por sí misma la identidad de quien manejaba, aspecto sobre el cual el acusado no prestó declaraciones hasta el momento.