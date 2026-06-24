Apareció Lumumba Vea: la “estatua” de RD Congo que representa la memoria y el orgullo de un país

El Mundial 2026 tuvo nuevamente una imagen que trascendió el fútbol. En las tribunas del Estadio de Guadalajara, durante el partido entre Colombia y República Democrática del Congo, apareció Lumumba Vea, el particular hincha que se hizo famoso por convertirse en una “estatua humana” para acompañar a su selección.

team1 = "Colombia" team2 = "RD Congo" >

Su verdadero nombre es Michel Kuka Mboladinga y desde hace más de una década representa una forma de alentar cargada de simbolismo. Vestido con traje, corbata con los colores de su bandera y gafas, permanece inmóvil durante los 90 minutos, con su brazo derecho levantado, en una postura que homenajea a una de las figuras más importantes de la historia congoleña.

La imagen está inspirada en Patrice Lumumba, líder de la independencia de la República Democrática del Congo y primer jefe de Gobierno del país tras el fin del dominio colonial belga en 1960. Lumumba fue asesinado en 1961, pero continúa siendo un símbolo de lucha, identidad y resistencia para millones de congoleños.

team = "RD Congo" >

Por eso, cada aparición de Mboladinga no es solamente una muestra de apoyo deportivo. Su presencia representa la memoria de una nación y una conexión entre la selección conocida como los Leopardos y la historia de su pueblo.

El hincha que se convirtió en símbolo de RD Congo

La popularidad de Lumumba Vea creció durante la Copa Africana de Naciones 2025, cuando acompañó al equipo en cada partido y llamó la atención del mundo por su particular ritual. Mientras miles de hinchas cantan, saltan y celebran en las tribunas, él permanece completamente quieto como una estatua.

Su ausencia en el debut del Mundial ante Portugal había sido una de las imágenes llamativas para los seguidores de RD Congo. Debido a las restricciones sanitarias relacionadas con el brote de Ébola en su país, no pudo viajar a tiempo para estar junto al equipo.

Finalmente logró llegar a México y la FIFA lo invitó al encuentro ante Colombia, donde volvió a ocupar su lugar en las tribunas. “¡Guadalajara, aquí estamos!”, había publicado al arribar al país.

Su figura ya había generado repercusión internacional durante la última Copa África, incluso protagonizando una polémica cuando el delantero argelino Mohamed Amoura se burló de su gesto tras la eliminación de RD Congo. La situación generó críticas y terminó con disculpas públicas del futbolista y de la federación de Argelia.

Con su presencia en el Mundial, Lumumba Vea volvió a demostrar que una Copa del Mundo no solo se juega dentro de la cancha. También se construye con historias, símbolos y personajes que representan la pasión de todo un país.