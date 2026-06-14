Un partido bastante parejo, donde Países Bajos y Japón no cedieron terreno, ni ventajas. Sin embargo, en poco lapso de tiempo, el equipo europeo con su oficio, rompió el empate nuevamente con gol de Summerville. El encuentro está en 2 a 1.

Desarrollo del Segundo Tiempo

En menos de 10 minutos del parcial, por fin Virgil van Dijk pudo romper el muro nipón, saltó más alto que todos y conectó con su cabeza un centro desde la derecha para dejar sin opciones al arquero japonés y decretar el 1-0.

El partido es muy peleado, ante el planteo defensivo del rival.

A los 12 minutos, luego de una larga jugada asociativa, Nakamura recibió por derecha, encaró hacia el medio y sacó un disparo rasante, que entró por el poste derecho de Verbruggen en el primer remate al arco del conjunto asiático.

La paciencia oriental fue más efectiva y sorpresivamente Nakamura empata el encuentro con un tiro imposible para el arquero holandés. Y dejó el duelo por 1 a 1.

Nueva anotación de Países Bajos. El extremo Crysencio Summerville desequilibró por derecha, como en gran parte del partido, con la diferencia que esta vez buscó rematar al arco y encontró la red: su zurdazo con efecto rozó el palo y subió al marcador.

Ahora, el equipo europeo remonta y pone las cosas 2 a 1.

Desarrollo del Primer Tiempo

A los 3 minutos de comenzar el partido, Donyell Malen recibió dentro del área y remató, pero el arquero nipón Zion Suzuk mandó la pelota al tiro de esquina. De esta manera, Zion salvó a la escuadra nipona del ataque de los holandeses.

La Naranja sigue con la posesión de la pelota, pero choca con el muro en defensa de Japón y las ocasiones claras no aparecen.

Los nipones juntaron pases y llegaron hasta el área. Keito Nakamura culminó con un tiro que se fue por arriba del travesaño.

El encuentro es de ida y vuelta, pero le falta profundidad a ambas selecciones para generar peligro en el área rival.

Los neerlandeses fueron los que mantuvieron el control del juego, pero les faltó profundidad en ataque para poder lastimar a una sólida defensa japonesa.

Los nipones, por su parte, llevaron a cabo su plan de mantenerse en un bloque bajo para contraatacar, aunque tampoco fueron claros a la hora de definir.

Nakamura se quedó con un rebote dentro del área, se perfiló y remató, pero el balón se fue pegado al palo del arquero Bart Verbruggen.

El combinado nipón tuvo las situaciones más claras, pero le faltó puntería en los últimos metros, mientras que los neerlandeses se aproximaron con un par de cabezazos.

Los neerlandeses tienen el control del juego, aunque les cuesta generar ocasiones. Japón, en tanto, se repliega en su campo en busca de un contraataque.

Formaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan van Hecke, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo. Suplentes: Robin Roefs, Mark Flekken, Lutsharel Geertruida, Nathan Aké, Mats Wieffer, Jorrel Hato, Marten de Roon, Justin Kluivert, Guus Til, Teun Koopmeiners, Quinten Timber, Wout Weghorst, Memphis Depay, Noa Lang, Brian Brobbey. Entrenador: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito, Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Daizen Maeda, Ayase Ueda. Suplentes: Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa, Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Takehiro Tomiyasu, Junnosuke Suzuki, Ao Tanaka, Junya Ito, Yuito Suzuki, Shuto Machino, Keisuke Goto, Koki Ogawa, Kento Shiogai. Entrenador: Hajime Moriyasu.

La Previa

La Naranja Mecánica, comandada por Ronald Koeman, llega con una nómina repleta de estrellas pero con un juego poco aceitado que cayó ante Argelia y apenas pudo superar por 2-1 a Uzbekistán en los amistosos preparatorios.

Los Samuráis encadenan seis victorias consecutivas y van en busca de dar el paso que termine de consolidarlos como una selección sólida tras hacer buenos papeles en Rusia 2018 y en Qatar 2022. Wataru Endo es baja tras ser desafectado por una lesión.