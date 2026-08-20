Apareció otra modelo que asegura ser amante de Maxi López

La vida privada del empresario Maxi López vuelve a generar repercusión mediática tras la revelación de nuevas conversaciones íntimas de larga duración. El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de detallar el contenido de estos mensajes virtuales en el programa de televisión Nuevo Día.

Según informó el panelista del ciclo, se trata de una serie de diálogos virtuales que el exmarido de Wanda Nara mantuvo durante varios días y semanas con una mujer llamada Luah Martínez, quien hasta el momento resulta desconocida en el ámbito público.

Al analizar la situación y los antecedentes del exdeportista, el comunicador expresó que "Se repite el patrón una y otra vez" en referencia a la conducta del empresario. En esa misma línea, describió el perfil de las personas involucradas y agregó que "Hablamos de mujeres que no son famosas, por lo menos en la Argentina, Anto Lima y ahora Luah" para caracterizar el historial de los rumores de infidelidad.

Los intercambios virtuales no consistieron en contactos breves o aislados, sino que mostraron una prolongada continuidad en el tiempo. Respecto a la naturaleza y el soporte de las pruebas, el periodista sostuvo que "Hay chats verdaderamente subidos de tono. Yo los vi, les puedo garantizar, yo los vi con video, los chats están" para certificar la existencia de los registros visuales del caso.

Además de los mensajes subidos de tono, la conversación habría abarcado confidencias profundas sobre la vida privada del protagonista. Al detallar el alcance de las charlas, el panelista afirmó que "Maxi López ha contado cosas muy fuertes, sobre su actualidad y también sobre su pasado, no fue una charla esporádica. Fueron charlas de mucho tiempo, de varios días y de varias semanas" de duración.