Apareció un video de Messi borracho en medio de una fiesta con dos famosos

Lionel Messi volvió a estar en el centro de la escena tras su despedida de la Selección Argentina luego de que trascendieran imágenes inéditas que nunca salieron a la luz. Neymar sorprendió al compartir una grabación de una celebración privada junto al rosarino y a Luis Suárez durante sus años dorados en Barcelona. Las imágenes mostraron un costado desconocido del ídolo argentino.

El video captó al histórico tridente de futbolistas muy distendidos en una fiesta lejana a los entrenamientos y a la máxima competencia. Al revisar el material grabado, Neymar no aguantó la risa ante la escena y lanzó una frase contundente ante los seguidores que lo observaban. Mira a Messi. Estaba bailando. Luis Suárez, Messi y yo. Borrachos, expresó el brasileño.

El referente de la Verdeamarela hizo especial énfasis en la inédita actitud festiva del astro rosarino y remarcó la clara diferencia con su perfil habitual fuera de las canchas. Miralo a Messi, está bailando, él nunca es así, comentó entre risas durante la reproducción del archivo privado. La revelación generó gran nostalgia y repercusión entre todos sus fanáticos.