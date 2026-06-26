Apareció una enemiga de la amante de Icardi: “Es una China Suárez 2.0″

El conflicto en torno a la noche porteña sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera el presunto encuentro entre Mauro Icardi y Ekaterina Ojeda en un local de Costanera. En este contexto de exposición mediática, una joven llamada Sofía Barreiro decidió romper el silencio en el programa de televisión LAM y arrojó graves testimonios sobre el comportamiento de la influencer de 25 años.

Durante su relato, la testigo descartó por completo la veracidad de la versión de la involucrada y afirmó que suele perseguir el vínculo con figuras públicas. En sus declaraciones, trazó un paralelismo con otra figura del espectáculo y manifestó que "siento que se queja mucho de la China Suárez, pero ella es una China Suárez 2.0".

Los argumentos de la denunciante se respaldan en vivencias personales compartidas en diferentes espacios nocturnos junto a su pareja, el cantante Lil Cake. De acuerdo con sus palabras, el primer cruce incómodo se registró en el establecimiento África, donde Ojeda se aproximó sin previo aviso. La joven describió que ella es muy cholula y se le tira mucho a los conocidos, para luego detallar que en aquella oportunidad se ubicó detrás del músico y comenzó a realizarle masajes en el marco de un abrazo.

Aunque inicialmente el entorno atribuyó este accionar a los efectos del consumo de alcohol, el escenario se reiteró en citas posteriores. La entrevistada recordó una advertencia digital de su novio en la que le comunicaba que "amor, me sigue acosando", un patrón que se habría repetido tanto en el mencionado local como en un posterior evento desarrollado en la ciudad de Mar del Plata.

Frente a la insistencia, el artista mantuvo una postura de rechazo constante. Su pareja defendió su accionar explicando que "mi novio le decía que tenía novia, que se alejara. No entiendo qué más querían que haga", añadiendo que la creadora de contenido persistía en buscar contacto físico estrecho e invadir el espacio del grupo de amigos.

Para finalizar su descargo, la joven reveló que consultó los antecedentes de la influencer con un empleado del establecimiento bolichero. La respuesta del trabajador coincidió con sus sospechas al señalarle que cuando toma se pone mimosa y manosea a todo el mundo, fundamentando así la reiteración de estas conductas en la noche.