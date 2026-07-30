Apareció una ex de Enzo Fernández y provocó grietas en su matrimonio

Cristal Grillo regresó al centro de la escena mediática tras las versiones que la posicionan como la supuesta tercera en discordia entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes. La joven argentina mantuvo un vínculo sentimental con el actual mediocampista del Chelsea entre los años 2016 y 2017.

Durante ese periodo, mientras el volante se desempeñaba en Defensa y Justicia antes de su llegada a River Plate, Grillo era identificada en la zona de San Martín como la "vecina hot".

La polémica se intensificó en octubre de 2024 debido a rumores sobre presuntos encuentros en Loma Hermosa y el uso de fotografías antiguas para simular un presente compartido. Ante estas especulaciones, ella negó rotundamente ser la amante del jugador y expresó su malestar por la exposición de sus hijos.

En una comunicación privada, se dio a conocer que "pude hablar con Cristal... me dijo que no tiene nada que ver con esa separación", descartando los trascendidos sobre su responsabilidad en la ruptura.

En julio de 2026, el debate se trasladó a la red social X por señalamientos sobre su imagen personal. Varios usuarios sugirieron que la joven busca imitar el estilo de Cervantes mediante tratamientos estéticos.

Lejos de mantener un perfil bajo, Grillo enfrentó los cuestionamientos con sarcasmo. Al recibir un mensaje crítico de una seguidora, la joven contestó "Qué copada Guada" para reflejar su postura ante los ataques digitales y la falta de respeto de los internautas. Mientras la controversia persiste en los portales de chimentos, Fernández y Cervantes se muestran afianzados durante sus vacaciones en Ibiza.