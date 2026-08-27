Apareció una ex de Tinelli y le hizo un fuerte reclamo frente a todo mundo

Aunque vivieron una historia de amor breve e intensa que mantuvieron bajo un perfil relativamente bajo, la relación entre Marcelo Tinelli y Momi Giardina dejó secuelas llenas de complicidad. Tiempo atrás, la bailarina y humorista reconoció que el conductor funcionó como un salvavidas fundamental para superar una separación difícil, mientras que él siempre conservó un excelente recuerdo de ese tiempo compartido en soltería. Sin embargo, en el terreno de los afectos parece que quedaron algunas cuentas pendientes y ella no dudó en cobrárselas en pleno vivo.

La escena tuvo lugar durante la visita del histórico conductor a Nadie dice nada, el ciclo de Luzu TV. En un momento de la transmisión, la comediante tomó el mando del estudio con un estilo incisivo y acorraló a su expareja con preguntas sin filtro que lo tomaron completamente por sorpresa. Sin rodeos, abrió el fuego cruzado planteando la duda sobre el desenlace del vínculo y le preguntó directamente "¿Quién dejó a quién? ¿Vos me dejaste a mí, Marce? ¿O yo a vos?".

Notablemente descolocado y entre risas nerviosas, el animador intentó esquivar la respuesta preguntando "¿Tengo que responder yo? ¿Yo a vos?". Fiel a su estilo picante, la comediante arremetió diciendo "Sí… Medio que se esfumó…". El presentador intentó relativizar la situación con un "Ponele…", a lo que la integrante del programa remató entre carcajadas de todo el estudio exclamando "¡No se hace cargo! Fan de él".

Lejos de aflojar la presión, la bailarina fue por el reclamo más incisivo sobre la etapa en la que mantenían el affaire en secreto y le consultó "¿Por qué no me querías reconocer, negri? Contalo, dale, no pasa nada".

Tratando de salir del paso de la forma más elegante posible, él atinó a contestar "Te reconocí siempre, mi vida". Sin embargo, la explicación no convenció a la conductora, quien entre risas y con la complicidad de sus compañeros le puso punto final al ida y vuelta con una frase contundente diciendo "Bueno, dos pueblos menos, dale".