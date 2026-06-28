Aparentemente borracho, chocó e incrustó su auto contra una casa

Un accidente vial de gran magnitud sacudió la tranquilidad del barrio Conjunto 4 en el departamento Caucete durante las últimas horas. El hecho ocurrió específicamente en el cruce de las calles Galvarini y Santa María de Oro cuando un automovilista perdió el dominio de su rodado. Como consecuencia de la maniobra, el vehículo terminó incrustado en la parte frontal de una vivienda que pertenece a un integrante de la fuerza policial.

Los primeros reportes indican que la persona al volante mostraba señales evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas al momento de producirse el siniestro. Ante el ruido del impacto, los vecinos de la zona reaccionaron de inmediato para alertar a las autoridades y brindarle asistencia al hombre hasta que arribaron los equipos de emergencia al lugar de los hechos.

A pesar de que el choque fue violento, el conductor no presentó lesiones de gravedad y pudo ser atendido de forma preventiva en el sitio. Sin embargo, las consecuencias materiales fueron considerables tanto para la estructura del frente de la casa como para el automóvil involucrado. Actualmente, las autoridades locales llevan adelante las pericias necesarias para determinar las causas exactas que provocaron este episodio en la vía pública.