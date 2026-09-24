Florencia Guerra Sodero, jugadora amateur de pádel, fue apartada preventivamente de la delegación argentina que participará de un torneo Panamericano luego de publicar un mensaje antisemita en sus redes sociales. La deportista había anunciado que representaría al país en una competencia internacional y posteriormente difundió una publicación en Instagram que generó una fuerte repercusión.

En el mensaje, Guerra Sodero convocó a sus seguidores a participar de una encuesta y enumeró distintos grupos sociales, políticos y deportivos. Al finalizar la publicación escribió una frase de exclusión hacia las personas judías. Tras la repercusión, eliminó el posteo y también sus cuentas en redes sociales.

La decisión de la Asociación de Pádel Argentino

Luego de que el contenido se hiciera público, la Asociación Pádel Argentino (APA) comunicó que resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir un procedimiento disciplinario.

La entidad señaló que las expresiones difundidas son incompatibles con los valores del deporte y con las normas que regulan la actividad. El proceso se desarrollará bajo el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP), por lo que la deportista tendrá derecho a ejercer su defensa.

Guerra Sodero formaba parte de la delegación argentina clasificada para el Panamericano de pádel de Libres Amateur 2026, previsto entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay. Su participación quedó suspendida a partir de la decisión de la asociación.

El mensaje que generó la polémica

La publicación comenzó con el anuncio de que tenía el “honor de representar a la Argentina” en un Panamericano. Después, la jugadora invitó a participar de una encuesta y mencionó a personas de diferentes sectores y condiciones sociales.

El mensaje terminó con una exclusión explícita hacia la comunidad judía. La publicación fue eliminada horas después de comenzar a circular y generar críticas.

La APA también recordó que el código de conducta de la FIP establece el respeto hacia las personas sin distinción de religión u origen étnico y contempla restricciones sobre el uso de lenguaje abusivo tanto de manera presencial como en redes sociales.

También hubo un pronunciamiento contra el antisemitismo

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) expresó su rechazo a las declaraciones y sostuvo que el deporte debe promover la convivencia entre diferentes culturas y comunidades.

Mientras continúa el procedimiento disciplinario, la Asociación Pádel Argentino mantiene a Guerra Sodero fuera de la delegación que viajará al torneo internacional. La medida es preventiva y el proceso contempla su derecho de defensa.