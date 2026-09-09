Apartaron al policía que intentó robar mercadería en un supermercado

La Policía de San Juan suspendió preventivamente por 30 días y sin goce de sueldo a un oficial inspector del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS), tras quedar involucrado en una maniobra irregular dentro de un comercio del departamento Capital.

La medida fue confirmada por el subsecretario de Control y Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio, quien explicó que "se trata de una suspensión preventiva, mientras se desarrolla una investigación administrativa". La medida inicial podrá prorrogarse por un periodo idéntico si la instrucción del sumario no ha finalizado, quedando la ratificación o rechazo de la sanción a cargo del comisario general Néstor Marcelo Álvarez, jefe de la fuerza provincial.

El incidente tuvo lugar un viernes hacia las 20.30 en el local de Chango Más ubicado en avenida Benavídez y calle Maradona. El efectivo, identificado como Matías Carrizo, ingresó de civil acompañado por otra persona y cargó diversos artículos en un carro.

Los encargados de la supervisión por cámaras notaron maniobras sospechosas al momento del pago: el comprador abonó parte de la mercadería, pero omitió registrar varios artículos depositados en el carro de compras. Al pretender abandonar el establecimiento, el personal de vigilancia lo abordó y verificó que pertenecía a la división de operaciones especiales.

Durante el procedimiento, el agente admitió tener elementos sin cancelar y solicitó evitar acciones legales. Pese a ello, las autoridades del local contactaron a la línea 911, lo que derivó en la llegada de personal del Comando Radioeléctrico, de la Comisaría 26ª y de la Unidad Fiscal de Instrucción del Sistema Especial de Flagrancia. En esa instancia, Carrizo propuso saldar el total adeudado.

La encargada de la tienda elevó la consulta al gerente zonal de Mendoza, Héctor Varela, y la empresa determinó abstenerse de formular una denuncia si se cubría el importe pendiente, el cual alcanzaba una cifra cercana a los 76.000 pesos. Carrizo efectuó la transacción y los datos del comprobante fueron anexados al acta policial.

El representante del Ministerio Público Fiscal decidió no proseguir con la acción penal invocando el criterio de oportunidad contemplado en el artículo 25 del Código Procesal Penal de San Juan, dado el pago del importe total y la ausencia de querella por parte de la cadena comercial. No obstante, el efectivo deberá afrontar las derivaciones en el ámbito administrativo.

El marco disciplinario de la fuerza prevé desde arrestos por jornadas determinadas hasta la cesantía o expulsión, evaluación que contemplará la conducta registrada en el local y los antecedentes prestacionales del agente. El implicado resulta una figura conocida dentro de la institución por desempeñarse como instructor de armamento no letal Taser, habiéndose capacitado en Estados Unidos antes de formar a los efectivos locales en dicha especialidad.