Un grave episodio de violencia sacudió al fútbol sanjuanino durante la noche de este miércoles 21 de octubre. El colectivo que trasladaba al plantel de Unión de Villa Krause fue atacado con proyectiles cuando se dirigía al estadio de Sportivo Desamparados, donde debe disputar el clásico correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque se produjo antes de que la delegación llegara al Serpentario, en un sector cercano a la denominada Esquina Colorada. En ese momento, desconocidos arrojaron proyectiles contra el vehículo en el que viajaban los futbolistas del Azul.

Como consecuencia del episodio, los jugadores Ignacio Barahona y Joaquín Araya sufrieron cortes. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni se informó oficialmente quiénes fueron los responsables del ataque.

Pese a los momentos de tensión que atravesó la delegación rawsina, las primeras informaciones indican que el encuentro se disputará con normalidad.

Un clásico decisivo por los cuartos de final

El episodio ocurrió en la previa de uno de los partidos más importantes del fútbol sanjuanino. Sportivo Desamparados recibe a Unión este miércoles, desde las 21.30, en el estadio Serpentario, con la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura en juego.

El encuentro se disputa a partido único y únicamente con público local, por lo que los hinchas de Unión no están habilitados para ingresar al estadio.

Ambos equipos llegan al compromiso después de haberse enfrentado en la última fecha de la fase regular, cuando Desamparados se impuso por 3-1 en Villa Krause. Ese resultado le permitió al Puyutano terminar como líder del campeonato, mientras que Unión quedó octavo.

El nuevo enfrentamiento estaba marcado por la importancia deportiva de la clasificación, pero el ataque contra el colectivo del Azul sumó un preocupante episodio de violencia a la previa del clásico sanjuanino.