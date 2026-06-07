La Estación San Martín abrió sus puertas a una nueva propuesta cultural con la inauguración de una muestra colectiva de cerámica organizada por la Agrupación Tierra Nuestra San Juan, entidad que nuclea a cerca de 200 ceramistas de distintos departamentos de la provincia.

En esta edición, 52 artistas exponen obras inspiradas en la temática de la vasija, explorando diversas técnicas, texturas y expresiones del trabajo en barro. La muestra refleja el valor artístico y cultural de una pieza que forma parte de la historia y la identidad de los pueblos originarios.

La elección de esta temática se vincula además con el mes de la Fundación de San Juan, buscando poner en valor las culturas prehispánicas que habitaron el territorio antes de la creación de la ciudad y destacar el legado que dejaron en las manifestaciones artísticas de la región.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 3 de julio y podrá visitarse de lunes a sábado, en horario de mañana y tarde, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa forma parte de la agenda cultural impulsada en la Estación San Martín, un espacio que continúa promoviendo el encuentro entre artistas, vecinos y visitantes a través de diversas expresiones del arte y el patrimonio sanjuanino.