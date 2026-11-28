La Asociación Argentina de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) presentó una denuncia penal contra el administrador nacional de Aviación Civil, Oscar Villabona, y otros funcionarios del organismo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al acusar a la ANAC de permitir que JetSMART opere por fuera de los tiempos reglamentarios de servicio y descanso de sus tripulaciones.

Según difundió el sindicato, la presentación se concretó pese a una intimación formal realizada el pasado 20 de octubre para que la autoridad de aplicación fiscalizara el cumplimiento del Decreto 877/21, norma que rige plenamente tras la suspensión judicial del Decreto 378/2025.

En su presentación ante la Justicia, el gremio advirtió que la aerolínea programa vuelos excediendo los límites máximos de actividad y vuelo y sin respetar los períodos mínimos de descanso obligatorios. Asimismo, solicitó que se investigue si funcionarios de la ANAC le indicaron a la compañía que la medida cautelar que suspendió el Decreto 378/2025 no le resultaba aplicable, lo que, según APLA, agravaría la situación al implicar directivas contrarias a la normativa vigente por parte de quienes deben garantizar su cumplimiento.

El sindicato anticipó que aportará documentación probatoria y pidió que, en la etapa procesal correspondiente, los responsables sean citados a declaración indagatoria para responder por la presunta omisión de controles.

Además, adelantó que presentará una segunda denuncia penal dirigida contra los directivos de JetSMART —incluidos los responsables de su Gerencia de Operaciones— al considerar a la empresa corresponsable de las irregularidades detectadas.

Desde APLA remarcaron que el respeto de los tiempos de descanso y servicio resulta central para resguardar la seguridad operacional y la integridad de los pasajeros, y señalaron que continuarán accionando en las instancias judiciales y administrativas correspondientes frente a lo que calificaron como falta de fiscalización sobre la actividad aerocomercial.