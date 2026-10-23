Una hinchada que no pasó inadvertida, preguntas para poner a prueba los conocimientos y una apuesta que terminó con tijeras en la puerta de GRUPO HUARPE marcaron una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío. Los protagonistas fueron la Escuela Agrotécnica Los Pioneros, de Rawson, y el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, de Capital, que se enfrentaron por un lugar en Repechaje 3 y la posibilidad de seguir soñando con el viaje de egresados a Bariloche junto a Travel Rock.

Por el equipo azul participaron Pablo Turrillo y Roberto Torrente, de 5.º único de Los Pioneros, quienes llegaron acompañados por una numerosa hinchada de compañeros. Del otro lado, Maité Tapia y Nicolás Bordón representaron al equipo naranja, de 5.º 1.ª del Nacional Pablo Cabrera.

Pablo Turrillo y Roberto Torrente contra Maité Tapia y Nicolás Bordón. FOTO HUARPE.

Pero la competencia no fue el único atractivo de la jornada. Roberto Torrente se animó a jugar una apuesta que tuvo como protagonista a su propio pelo. Y la historia no quedó solamente en una promesa: al finalizar el programa, en la puerta de Huarpe, llegó el momento de cumplirla y le cortaron el pelo. Así, el desafío también tuvo su cuota de humor fuera del estudio.

Una competencia que se definió en la última ronda

En el primer bloque, la ruleta dejó un empate 1 a 1. Los Pioneros acertaron en Ciencia, mientras que el Nacional Pablo Cabrera sumó con Historia. En el segundo bloque, el verdadero o falso y el juego de unir conceptos inclinaron momentáneamente el marcador a favor del equipo naranja, que pasó a ganar por 5 a 4.

El tercer bloque comenzó con el Tutti Frutti: los azules sumaron ocho puntos con la letra F y los naranjas consiguieron nueve con la S. Todo quedó abierto para la lluvia de preguntas, donde cada respuesta podía cambiar el rumbo de la competencia.

En esa instancia, el equipo azul consiguió 19 puntos, mientras que el naranja sumó 12. La remontada dejó el marcador final en 31 a 26 y resolvió un duelo que mantuvo la expectativa hasta el cierre.

Un pase más cerca del sueño de Bariloche

Finalmente, la Escuela Agrotécnica Los Pioneros, de Rawson, se quedó con la victoria y obtuvo el pase a Repechaje 3. El equipo azul continúa en competencia en UPD Unidos por el Desafío, mientras sus integrantes mantienen vivo el sueño de viajar a Bariloche con Travel Rock.

Y para Roberto Torrente, la jornada dejó algo más que una clasificación: una apuesta cumplida y un nuevo look que se llevó las miradas a la salida del programa.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.