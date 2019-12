Aprehendieron a cuatro sospechosos por el crimen del turista inglés en Puerto Madero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cuatro sospechosos fueron aprehendidos esta tarde por el asalto en el que asesinaron de un balazo a un turista inglés e hirieron a su hijastro, frente a un hotel del barrio porteño de Puerto Madero y los investigadores buscan a otros cómplices que integraban una misma banda que se dedicaba a este tipo de robos, informaron fuentes de la investigación.



Por su parte, el presidente Alberto Fernández dijo esta mañana que se trató de un "hecho atroz" que no se debe "tolerar" y pidió ser "inflexibles" frente al delito.



El hijastro del turista asesinado fue derivado en las últimas horas del Hospital Argerich de La Boca a la Clínica Zabala situada en avenida Cabildo al 1200, donde continúa internado y estable, indicaron voceros sanitarios.



Según fuentes de la investigación, efectivos policiales realizaron esta tarde unos 18 allanamientos, uno de ellos en la localidad de Capilla del Señor, partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, donde aprehendieron a un argentino que es dueño de uno de los dos autos involucrados en el asalto.



Los voceros indicaron que en un segundo procedimiento en la localidad de Ciudadela aprehendieron a un venezolano y que en Temperley se apresó a un tercero, también argentino.



Mientras que un cuarto fue aprehendido en otro operativo, aunque los informantes no precisaron dónde.



Estos voceros sí confirmaron que en total se secuestraron tres autos y una moto y que esta noche los operativos continuaban y no se descartaban más aprehensiones.



Es que los investigadores sospechan que se trata de una banda conformada por mayoría de venezolanos que se dedicaba a "marcar" turistas extranjeros "al voleo" en el aeropuerto de Ezeiza y robarles cuando llegaban a sus respectivos hoteles.



"Estamos desbaratando a toda la banda. Están todos sus miembros identificados", explicó a Télam una fuente de la investigación.



A su vez, los aprehendidos serán trasladados mañana a la Unidad 28 de la alcaidía de los tribunales porteños para ser indagados por la jueza de la causa, Yamile Bernan.



Una prueba clave para dar con los sospechosos fueron las imágenes de las cámaras de seguridad, a partir de las cuales, la Policía de la Ciudad obtuvo dos principales secuencias de video, en una de las cuales se ve a las 11.01 que primero pasa por el frente del ingreso al Hotel Faena, sobre la calle Salotti al 400, un auto color gris, seguido por uno rojo y una moto con un conductor con casco.



En ese momento, el turista inglés Matthew Gibbard (50) y su grupo familiar acababan de descender de una combi blanca que estacionó frente a la puerta del dicho establecimiento.



También se vio en esa primera secuencia que el auto gris se detuvo en la esquina de Aimé Painé, donde descendió un hombre que se cree luego disparó contra el turista y su hijastro, Stefan Zone (28), tras lo cual, el vehículo dobló a la izquierda, al tiempo que el auto rojo quedó detenido en la ochava de la mano opuesta a la del hotel.



Luego se pudo observar la lucha entre el delincuente que bajó del auto gris y el conductor de la moto que arrojó el rodado a la calle, y las dos víctimas que resultaron baleadas.



Finalmente, a las 11.02, el supuesto tirador intentó abordar el auto rojo en la esquina de Aimé Painé pero no lo hizo y escapó en la moto junto al conductor con casco.



Y estos dos rodados también doblaron a la izquierda, como el auto gris.



En tanto, la otra secuencia enfocó la puerta del hotel y la combi estacionada, y mostró el paso de los tres vehículos sospechosos apenas unos segundos antes de iniciado el asalto.



En ese video, las víctimas y el tirador se encontraban en la vereda y quedaron tapados por la propia camioneta en la que habían arribado -de la que un hombre, presuntamente el chofer, descargaba el equipaje- y no llegó a captar la pelea que ocurrió unos metros más adelante, en la calle.



Sólo alcanzó a registrar cómo el hijastro se alejó a la carrera del tirador y salió del cuadro.



La noticia del crimen de este turista inglés llegó a los principales diarios británicos, donde, por ejemplo, The Sun citó fuentes del Foreign Office que indicaron que durante 2018 unos 111.000 ciudadanos del Reino Unido visitaron Argentina y no tuvieron problemas ("trouble-free", en inglés).



A su vez, este diario, al igual que The Telegraph y The Daily Mail, indicó que Gibbard era director de una firma millonaria ubicada al norte de Londres.



Este empresario llegó ayer a la Ciudad de Buenos Aires junto a su esposa, su madre, dos hijos y la pareja de uno de ellos; y durante el asalto recibió un balazo en la axila derecha que le provocó la muerte poco después en el Hospital Argerich.



En un primer momento, su hijastro fue trasladado al mismo centro asistencial a raíz de un impacto de bala en una pierna, cerca de la ingle pero que no le afectó la arteria femoral.