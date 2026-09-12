Dos adolescentes de 16 años fueron aprehendidos durante la tarde del viernes luego de un procedimiento policial que se inició cuando un grupo de personas persiguió a dos jóvenes a los que señaló por un presunto intento de robo. El episodio ocurrió en la zona de calles General Paz y General Acha, en Capital.

El hecho quedó caratulado como “Robo en grado de tentativa” y tomó intervención la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia. La actuación se inició alrededor de las 18:30, cuando efectivos policiales realizaban recorridas de prevención y seguridad por ese sector de la ciudad.

Según la información aportada por la Policía, los uniformados observaron que un grupo de personas seguía a dos jóvenes y reclamaba a viva voz que ambos habían cometido un hecho ilícito. Ante esa situación, los efectivos intervinieron y procedieron a la aprehensión de los dos adolescentes.

Durante el procedimiento, los jóvenes arrojaron un teléfono celular marca Samsung A14, de color negro, que tenía una funda verde en su interior y transparente en el exterior. El aparato fue secuestrado por los policías como parte de las actuaciones y quedó sujeto a las pericias correspondientes para avanzar en la investigación.

El damnificado fue identificado como Joaquín Díaz, de 11 años, quien quedó representado por su madre, Miriam Aballay. La investigación buscó establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio y determinar la participación que tuvieron los dos adolescentes.

Los aprehendidos tienen 16 años y debido a que ambos son menores de edad, la intervención quedó en manos de los organismos judiciales especializados.

Tras las primeras actuaciones, el personal policial realizó las consultas correspondientes ante la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia. En esa instancia fue atendido por el doctor Jorge Toro, quien dispuso que el procedimiento quedara caratulado como “Robo en grado de tentativa”.

Además, se ordenó que se recibiera la denuncia correspondiente, que el teléfono celular fuera sometido a las pericias necesarias y que, una vez cumplidas esas medidas, el aparato fuera entregado al damnificado.

También se dispuso el traslado de los dos adolescentes al Centro de Admisión y Derivación (CAD), conforme a las actuaciones correspondientes por tratarse de menores de edad.

Para concretar el traslado se hizo presente personal de la División Niñez y Adolescencia, que llegó al lugar. La comisión estuvo integrada por la cabo primero Alejandra Marín, el cabo primero Diego Elizondo y el cabo Ontiveros Ezequiel, quienes trasladaron a los dos adolescentes hasta el CAD.

La investigación quedó en manos de la Justicia de Niñez y Adolescencia, que deberá avanzar con las medidas dispuestas para determinar cómo ocurrió el episodio denunciado y establecer las responsabilidades correspondientes.