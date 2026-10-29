Un termotanque de 106 litros que había sido denunciado como robado fue secuestrado por la Policía en un descampado del barrio Algarrobo, luego de que un hombre intentara escapar al ser interceptado por los efectivos. El hallazgo permitió vincular el artefacto con una denuncia radicada el 26 de octubre por la sustracción de varios elementos en el departamento 25 de Mayo.

Un hombre de 44 años fue aprehendido luego de que personal policial lo sorprendiera mientras trasladaba el termotanque eléctrico denunciado. El elemento fue secuestrado y, tras una compulsa de antecedentes y denuncias radicadas en la jurisdicción, los investigadores advirtieron que coincidía con uno de los objetos denunciados como robados días antes por una mujer.

El procedimiento quedó inicialmente registrado en un expediente contravencional y luego tomó relevancia en el marco de una investigación penal por robo, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. La Justicia debía determinar las circunstancias en las que el artefacto llegó a manos del sospechoso y establecer si tuvo participación en la sustracción denunciada.

Según el informe policial, efectivos de la dependencia realizaban tareas investigativas relacionadas con distintos hechos ilícitos ocurridos en la jurisdicción cuando recorrían el descampado del barrio Algarrobo. En ese sector observaron a un hombre que llevaba consigo un objeto de gran tamaño.

Cuando los uniformados intentaron entrevistarlo, el sospechoso emprendió la huida y dejó caer el elemento que transportaba. Los policías iniciaron una persecución y lograron aprehenderlo a pocos metros del lugar.

Al regresar al sitio donde había quedado el objeto, los efectivos constataron que se trataba de un termotanque marca Ecotermo, de color blanco y con una capacidad de 106 litros. Al consultarle al hombre si contaba con algún comprobante que acreditara la propiedad del artefacto, los uniformados advirtieron que se mostró nervioso, comenzó a tartamudear y no pudo justificar su procedencia.

El aprehendido fue identificado como Rubén Américo Molina, de 44 años, con domicilio en el departamento 25 de Mayo. Los efectivos lo trasladaron a la sede de la Comisaría 10° para continuar con las actuaciones legales y procedieron al secuestro del termotanque.

En una primera instancia, el hombre quedó vinculado al expediente contravencional N.º 395/26 con intervención del Juzgado de Paz de 25 de Mayo.

Sin embargo, la investigación avanzó cuando el personal policial realizó una compulsa de datos con las denuncias por delitos contra la propiedad registradas en la jurisdicción. Durante esa verificación, los efectivos encontraron una coincidencia con una denuncia penal recibida el 26 de octubre.

Una mujer había denunciado la sustracción de varios efectos, entre ellos un termotanque eléctrico con características similares al que la Policía acababa de secuestrar en el descampado. A partir de esa coincidencia, el elemento quedó relacionado con el legajo de investigación N.º 117/26, iniciado por el presunto delito de robo.

Ante esta situación, los policías se comunicaron telefónicamente con la ayudante fiscal Yanina Márquez, a quien informaron sobre la aprehensión de Molina y el secuestro del artefacto. La funcionaria judicial dispuso que se aguardara la recepción de los antecedentes personales del hombre y que, durante la jornada siguiente, se solicitaran nuevas directivas sobre su situación procesal.

De esta manera, el procedimiento que comenzó con la aprehensión de un hombre que trasladaba un termotanque en un descampado derivó en una línea de investigación para determinar si el objeto secuestrado era uno de los bienes sustraídos en el hecho denunciado por Elizondo. La posible vinculación del sospechoso con ese robo quedó sujeta a las medidas que dispusiera la Fiscalía.