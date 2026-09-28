Un hombre de 32 años quedó detenido este domingo en la tarde cuando, según informó la Policía, fue encontrado dentro de una vivienda en construcción violentando una ventana. El procedimiento se realizó en Capital y el sospechoso quedó vinculado a una causa por robo en grado de tentativa, bajo la intervención de la UFI Flagrancia.

en este sector de la casa fue sorprendido el sospechoso.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:58 de este 27 de septiembre, en una propiedad ubicada sobre calle Alvear, en Capital, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta. La intervención quedó registrada en el legajo 32/26 y estuvo a cargo de personal de la División Policía Ciclista.

Los efectivos fueron comisionados por el operador de turno de Trueno Halcón luego de que se alertara sobre la presencia de un hombre que habría sido observado sobre el techo de una vivienda ubicada en inmediaciones de calle San José y Alvear.

El sujeto fue identificado como Maximiliano Emanuel Ahumada, de 32 años.

Al llegar al lugar, transeúntes señalaron a los policías la propiedad que se encontraba en construcción. Ante la sospecha de que una persona hubiera ingresado al inmueble, los agentes accedieron al lugar por los techos para verificar la situación.

Según el informe policial, una vez dentro de la propiedad observaron a un hombre que se encontraba violentando una de las ventanas de la vivienda. Los efectivos intervinieron de inmediato y procedieron a su aprehensión.

El sospechoso fue identificado como Maximiliano Emanuel Ahumada, de 32 años, con domicilio en el barrio Las Calandrias, en Chimbas. Durante el procedimiento, los policías también secuestraron cuatro caños de color amarillo destinados a instalaciones de gas, de aproximadamente cinco metros de longitud cada uno.

Los efectivos encontraron en el techo varios caños de gas y una atena de televisión digital.

La propiedad pertenece a un hombre de apellido Casas de 47 años, quien quedó incorporado a las actuaciones judiciales. La investigación buscó establecer las circunstancias en las que el acusado ingresó al inmueble y si los elementos secuestrados habían sido retirados del lugar con intención de ser sustraídos.

Tras la aprehensión, el personal actuante mantuvo comunicación con Base Acusatoria y recibió directivas del ayudante fiscal de turno, Alejandro Díaz, de la UFI Flagrancia. Entre las medidas ordenadas se incluyeron la confección del acta del primer interventor, memorandos de entrevistas y el registro fotográfico de los objetos secuestrados.

Posteriormente se hizo presente el ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal, quien dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia. Al finalizar las primeras actuaciones, el ayudante fiscal se comunicó con el fiscal de turno, Cristian Gerarduzzi, quien dispuso que el expediente avanzara bajo la carátula de robo en grado de tentativa.

El procedimiento estuvo a cargo de los agentes Pereyra, Vera, Chirino y Bretillot, integrantes de la División Policía Ciclista. Ahumada quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaron las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.