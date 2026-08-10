Un hombre fue aprehendido luego de que personal policial detectara que trasladaba a un caballo en evidente mal estado de salud mientras circulaba en una carretela por calles de Chimbas. El procedimiento se produjo durante un recorrido de prevención y seguridad y derivó en el inicio de una causa por violación a la Ley de Maltrato y Crueldad Animal.

El episodio ocurrió cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Norte, que realizaban recorridas preventivas, observaron a un hombre que se desplazaba a bordo de una carretela tirada por un equino. El animal avanzaba tambaleándose y realizando movimientos bruscos hacia el centro de la calzada y también hacia la banquina, situación que llamó la atención de los policías.

Los efectivos observaron además el estado físico del caballo y advirtieron signos compatibles con un cuadro de desnutrición. Ante esta situación, interceptaron al conductor en inmediaciones de calle Centenario, República Argentina, y procedieron a entrevistarlo para conocer las circunstancias en las que trasladaba al animal.

Según consta en el informe policial, durante la intervención el hombre se ofuscó con los efectivos que participaban del procedimiento, por lo que finalmente fue aprehendido. El detenido fue identificado como de apellido Estrella, de 47 años.

Tras la intervención policial, los efectivos se comunicaron telefónicamente con integrantes de la asociación Mundo Patitas. El presidente de la organización tomó conocimiento de lo ocurrido y manifestó su intención de adoptar medidas legales ante el estado en el que se encontraba el equino.

A partir de esa comunicación, el personal actuante tomó contacto con el Sistema Acusatorio. En primera instancia, atendió el ayudante fiscal Emiliano Usín, quien dispuso la intervención del ayudante fiscal Sergio Cuneo. Minutos después, Cuneo se presentó en el lugar y dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia, además de ordenar el traslado de las actuaciones y de los elementos involucrados a la dependencia policial correspondiente.

Una vez en sede policial, también se convocó a profesionales veterinarios para determinar las condiciones en las que se encontraba el animal. Se hicieron presentes el médico veterinario Gustavo Ariel Aragón, matrícula profesional 141, y el doctor Lucas Olivera, matrícula 084.

Ambos profesionales examinaron al caballo y constataron que presentaba un mal estado general, de acuerdo con lo informado por los investigadores. La revisión veterinaria quedó incorporada al procedimiento y pasó a formar parte de las actuaciones judiciales iniciadas por el caso.

La causa quedó registrada bajo el Legajo 101/26 y fue caratulada como violación a la Ley de Maltrato y Crueldad Animal. La investigación quedó bajo intervención de la UFI correspondiente, con participación de la fiscal Virginia Branca y del ayudante fiscal Sergio Cuneo.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Norte, con intervención de la oficial subinspectora Sabrina Rodríguez y el cabo Gabriel Arroyo, quienes se movilizaban en el patrullero H-81. También participaron efectivos de Criminalística, entre ellos el cabo Jorge Berenger y la cabo Micaela Gómez, a bordo del móvil T-32.

La denuncia que dio continuidad a las actuaciones quedó vinculada a Lucio Gastón Vargas, domiciliado en inmediaciones de calle 6 y San Miguel, en el departamento Pocito. La Justicia continuó con las medidas correspondientes para establecer las responsabilidades derivadas del estado en que fue encontrado el animal.