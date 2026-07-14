Un adolescente fue aprehendido durante un operativo policial en el barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia, acusado de participar en un violento intento de robo agravado por el uso de armas blancas. El hecho ocurrió durante la tarde del domingo y tuvo como víctima a una mujer de 34 años, quien forcejeó con los atacantes y sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la información policial, efectivos del móvil 109 localizaron al sospechoso en inmediaciones de la manzana A del sector Oeste del barrio Sierras de Marquesado. La aprehensión se produjo luego de una serie de averiguaciones realizadas tras el ataque denunciado por la víctima.

Los que presuntamente usaron los delincuentes para tratar de cometer el robo.

Según la investigación, el episodio ocurrió alrededor de las 19 en el interior del Jardín de La Bebida, a la altura de la manzana B. En ese lugar, dos menores abordaron a Beatriz Godoy, de 34 años, e intentaron sustraerle un teléfono celular Motorola E13, de color lila.

Los investigadores establecieron que ambos sospechosos utilizaron armas blancas para intimidar a la mujer. Sin embargo, la víctima opuso resistencia y comenzó a forcejear con ellos para evitar el robo del teléfono. Durante el enfrentamiento, los agresores le propinaron golpes de puño en una de sus manos y en distintas partes del cuerpo, provocándole lesiones.

Tras el ataque, uno de los adolescentes logró escapar y continúa prófugo, mientras que el otro fue localizado y detenido por efectivos policiales en el barrio Sierras de Marquesado.

Durante el procedimiento también fueron secuestradas las armas blancas (un cuchillo y una tijera) presuntamente utilizadas en el hecho. Los elementos quedaron bajo cadena de custodia y fueron entregados al personal de la Comisaría 38ª, donde la subinspectora Evelyn Sambrano recibió formalmente el secuestro.

El teléfono celular que quisieron robar los ladrones y la víctima se resistió.

El caso quedó en conocimiento de Carlos Ponce, secretario de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación, quien dispuso que se recibiera la denuncia penal por el delito de tentativa de robo agravado por el uso de armas blancas. Además, ordenó el traslado del menor aprehendido al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y la posterior remisión de todas las actuaciones a esa dependencia judicial.

Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de identificar y detener al segundo menor que participó en el intento de robo y que logró escapar tras el violento episodio.