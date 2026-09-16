Un sujeto de 24 años fue aprehendido en Capital luego de que una mujer de 75 años denunció que desconocidos efectuaron disparos contra su vivienda. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 2° y efectivos motorizados, quienes localizaron al sospechoso poco después de ocurrido el episodio.

El hecho se conoció luego de un llamado que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en inmediaciones del domicilio de la damnificada. Ante esta situación, personal policial se trasladó hasta el lugar para verificar lo sucedido y tomó contacto con la mujer, quien radicó la correspondiente denuncia.

Los efectivos preservaron la escena para permitir el trabajo del personal especializado. Posteriormente intervino Policía Científica, que realizó las tareas de Criminalística correspondientes y levantó elementos que quedaron vinculados a la investigación.

Durante las pericias fueron secuestradas varias vainas servidas, las cuales quedaron incorporadas a las actuaciones para determinar qué tipo de arma fue utilizada y establecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

A partir de los datos aportados por la damnificada y las características brindadas sobre el presunto autor, los efectivos iniciaron recorridas por la zona. Personal motorizado logró localizar a un hombre que coincidía con la descripción proporcionada y procedieron a su aprehensión.

El sospechoso de apellido Bajinay, de 24 años, es conocido con el alias de “Tallata”. Al momento del procedimiento circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha Crypton, de colores azul y negro.

Según la información policial, ese rodado habría sido utilizado durante el episodio investigado. Por este motivo, la motocicleta también quedó vinculada a las actuaciones y fue puesta a disposición de la investigación.

El procedimiento fue informado a la Unidad Fiscal interviniente. Por disposición de la UFI Genérica, Bajinay quedó alojado en sede policial mientras avanzan las actuaciones para establecer su presunta participación en el ataque y determinar las circunstancias del hecho.

La investigación también quedó orientada a analizar los elementos recolectados en la escena, entre ellos las vainas servidas secuestradas por Criminalística, además de las características del vehículo en el que se movilizó el sospechoso.