Una adolescente de 17 años fue aprehendida luego de que el empleado de una distribuidora la descubriera intentando retirar un producto del comercio sin pagarlo. El episodio ocurrió en un local de la Distribuidora de Los Andes, ubicado en inmediaciones de calle Boulevard Sarmiento y Vidart, y terminó con la intervención del Segundo Juzgado de Menores.

El procedimiento se produjo cuando personal de Comando Sur realizaba recorridas preventivas y recibió un aviso del operador del Cisem sobre una aprehensión civil que se había producido en un comercio ubicado en jurisdicción de la Subcomisaría Ansilta.

Los efectivos del móvil H-60, cabo Nahuel Gómez y cabo Agostina Tivani, se trasladaron hasta el lugar y entrevistaron a un empleado del establecimiento, quien actuó como damnificado en representación de la Distribuidora de Los Andes.

De acuerdo con lo informado por el trabajador, mientras cumplía sus funciones observó a una joven que atravesó la línea de cajas llevando un producto del comercio oculto debajo de sus prendas. Ante esa situación, el empleado la abordó para consultarle por el producto.

Según el relato aportado a los policías, la adolescente se ofuscó ante la intervención y terminó extrayendo de entre sus prendas un queso ricotta de aproximadamente un kilogramo. La joven quedó retenida dentro del establecimiento hasta la llegada del personal policial.

Una vez que los uniformados tomaron conocimiento de que la involucrada tenía 17 años, comunicaron la situación a las autoridades judiciales correspondientes. El caso quedó bajo intervención del Segundo Juzgado de Menores.

Los policías mantuvieron comunicación con el doctor Jorge Rodríguez, secretario del Segundo Juzgado de Menores, quien impartió las directivas para continuar con las actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa. Además, debido a la edad de la adolescente, se dispuso que fuera entregada a sus progenitores.

Durante el procedimiento se secuestró una pieza de queso ricotta, que quedó incorporada a las actuaciones como elemento relacionado con el hecho denunciado. La menor fue trasladada hasta su domicilio, donde fue entregada a su familia, conforme a las directivas impartidas por el Segundo Juzgado de Menores.

El episodio fue caratulado como “Hurto grado tentativa” y quedó registrado en jurisdicción de la Subcomisaría Ansilta.