Una mujer de 39 años fue detenida este martes en el departamento Santa Lucía, acusada de cometer una presunta estafa mediante una transferencia bancaria por un monto menor al acordado con la vendedora.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 29ª, quienes se dirigieron a una vivienda del Loteo Angelita luego de recibir el llamado de la damnificada.

Según la denuncia presentada por una mujer de 47 años, la acusada había concretado una transferencia de apenas $1.200 cuando el importe pactado entre ambas partes era de $320.300, lo que motivó la intervención policial.

Al ser entrevistada por los efectivos, la sospechosa no pudo justificar la diferencia entre el monto abonado y el convenido. Además, manifestó que no tenía en su poder el teléfono celular desde el cual había realizado la operación.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión de la mujer, identificada como Andrada, de 39 años y domiciliada en el mismo Loteo Angelita. Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular que será incorporado a la investigación.

La causa quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.