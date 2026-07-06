Aprendé a cocinar los alfajores ideales para alentar a la Selección

Comienza la etapa definitiva del Mundial 2026 y la gastronomía se suma al aliento para la Selección argentina en cada hogar. El cocinero Coco Carreño diseñó una alternativa para las clásicas reuniones frente al televisor que suelen incluir picadas y pizzas. Se trata de unos alfajores con estética futbolera que combinan sabores tradicionales con una presentación visual muy llamativa.

La elaboración se destaca por el efecto marmolado en sus tapas, inspirado en la pasión por el deporte y logrado mediante la unión de masas de vainilla y chocolate. Para la primera preparación se requieren 250 gramos de harina 00000, 100 gramos de manteca, 120 gramos de azúcar, un huevo y una pizca de sal. En el caso de la variante de chocolate, la lista incluye 230 gramos de harina 0000, 20 gramos de cacao amargo sin endulzar, 100 gramos de manteca, 120 gramos de azúcar, un huevo y sal.

El proceso técnico inicia con el cremado de la manteca junto al azúcar, al cual se le incorpora el huevo y los ingredientes secos hasta alcanzar una masa homogénea. Tras un breve descanso en la heladera, se forman pequeñas bolitas de cinco gramos que se intercalan para crear la apariencia final de una pelota. La preparación se estira entre papeles manteca y se cortan discos con un molde circular de ocho centímetros de diámetro.

La cocción requiere entre 10 y 12 minutos en un horno precalentado a 180 grados. Una vez que las piezas están totalmente frías, el relleno se realiza con una manga de crema de vainilla. Para el acabado final se utiliza chocolate blanco de cobertura y granas amarillas. Esta propuesta pensada para cuatro comensales permite integrar a los más chicos en la cocina durante las previas de la Scaloneta.