Aprendé a cocinar tapa de asado jugosa sin usar horno o parrilla

Cocinar una carne jugosa sin necesidad de parrilla u horno es posible siguiendo las técnicas adecuadas de cocción lenta en el hogar. El chef Paco Almeida propuso una receta de tapa de asado a la cacerola pensada para 4 porciones que utiliza entre 1 kg y 1 kg y medio de carne con poca grasa.

La preparación requiere 2 cebollas, un morrón rojo, un morrón verde, una zanahoria y 1 o 2 dientes de ajo enteros para conformar una base de vegetales llena de aroma y textura ideal para los días de bajas temperaturas.

El primer paso fundamental consiste en sellar la carne por todos sus lados en una cacerola con aceite caliente a fuego fuerte. Posteriormente se retira la pieza para rehogar los vegetales a fuego medio hasta que alcancen un tono dorado.

En este punto se puede sumar media copa de vino tinto para levantar el fondo de cocción y se agrega un cubo de caldo de carne o verduras disuelto en agua suficiente para cubrir los ingredientes. El especialista remarcó que "El cubito de caldo ( sea de carne o verduras) aporta sabor y también sal" lo cual facilita el sazonado del plato sin necesidad de agregar sal de forma inmediata.

Almeida también aconsejó la utilización de bebidas en el proceso al señalar que "El vino tinto levanta mucho el sabor y ayuda a tiernizar la carne, vale la pena agregarlo" aunque aclaró que el vino blanco es otra opción válida.

Para quienes prefieren más fragancia se pueden incorporar hojas de laurel o un poco de romero al gusto personal. Una vez integrados los sabores se debe dejar evaporar el alcohol con la olla destapada durante 2 a 3 minutos antes de iniciar la etapa final de la receta.

La cocción requiere paciencia para obtener un resultado que se deshaga con el tenedor en cada bocado. La carne debe volver a la olla tapada para cocinarse a fuego bajo entre 1 hora y media y 2 horas de reloj.

Sobre el control del calor el chef fue preciso al dictaminar que "El sellado de la carne se hace a fuego fuerte, y con cacerola destapada; el rehogado a fuego medio y la cocción final a fuego bajo y con la cacerola tapada". El plato terminado es una opción clásica para servirse junto a una guarnición de puré o arroz.