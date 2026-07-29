La costura dejó de ser una actividad reservada para unos pocos y hoy se presenta como una alternativa para aprender un oficio, desarrollar la creatividad e incluso encontrar un espacio de recreación lejos de las pantallas. Con esa premisa trabaja la diseñadora de indumentaria Luz Gómez, quien pasó por el programa Yo te Invito, que conducen Ana Paula Zabala y Alejandro López por HUARPE TV (por la 19.2 de la TDA o por Kick.com), para presentar sus talleres de costura dirigidos a niños, adolescentes y adultos.

Bajo el nombre "Te enseño a coser", Luz comentó que la propuesta está destinada a personas desde los 7 años y no requiere conocimientos previos. En las clases, los alumnos aprenden a utilizar la máquina de coser, conocer los materiales, tomar medidas y confeccionar distintos proyectos, como cartucheras, mochilas, almohadones materos, muñecos y otros accesorios, siempre adaptados a los intereses de cada participante. "Todo se puede hacer con las manos, la creatividad y un poquito de imaginación", resumió al explicar la filosofía del taller.

La diseñadora contó que la iniciativa comenzó con grupos infantiles, aunque rápidamente se extendió a adolescentes y adultos. Las clases se desarrollan en grupos reducidos para ofrecer un seguimiento personalizado y permitir que cada alumno avance a su propio ritmo. De hecho, mostró trabajos realizados por sus estudiantes, entre ellos una cartuchera confeccionada por una niña de apenas 11 años.

Uno de los ejes de la propuesta es incentivar actividades manuales en una época en la que los dispositivos electrónicos ocupan gran parte del tiempo libre de niños y adolescentes. Según explicó, las clases duran dos horas semanales y generan un ambiente donde los alumnos dejan de lado el celular para concentrarse en crear, compartir y aprender.

"Nuestros cursos son de dos horas semanales y durante ese tiempo están totalmente lejos de la pantalla. Tengo adolescentes que dejan el celular de lado y no lo tocan hasta que termina la clase", destacó Gómez.

Otro diferencial del taller es que cada persona elige el proyecto que desea realizar, por lo que no existe un programa rígido. La intención, explicó Gómez, es que la costura sea una experiencia de disfrute y que, además de adquirir conocimientos, cada participante pueda llevarse a su casa las piezas confeccionadas durante el cursado. En promedio, realizan dos proyectos por mes.

Además, la docente remarcó que los alumnos no necesitan comprar herramientas ni insumos para comenzar. El taller proporciona la máquina de coser, las telas, los hilos y todos los materiales necesarios, aunque quienes ya cuentan con su propia máquina pueden llevarla para aprender a utilizarla correctamente.

La propuesta también apunta a quienes buscan una salida laboral, iniciar un emprendimiento o confeccionar su propia ropa. En ese sentido, Gómez explicó que muchas alumnas llegan con la intención de realizar una prenda para un evento especial y descubren que pueden confeccionarla ellas mismas con un costo considerablemente menor.

Cómo inscribirse

Los talleres tienen un costo mensual de $50.000, valor que incluye todos los materiales y una merienda. Actualmente hay cupos disponibles para los lunes de 19 a 21 y los jueves de 16 a 18, en un espacio ubicado en Santa Lucía. Las inscripciones pueden realizarse al 2645439408.

Gómez destacó que la costura no solo permite aprender una habilidad, sino también encontrar un momento para desconectarse de las obligaciones diarias. "Lo que uno conecta consigo mismo, lo que uno baja los decibeles de la calle y del trabajo, es hermoso. Además de un espacio creativo, hacer esto también es una terapia", concluyó