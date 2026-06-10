Aprendé a hacer la rueda de salchicha con huevo de la forma más fácil

Jimena Monteverde presentó una propuesta culinaria para los amantes de los sabores intensos. Se trata de una elaboración que combina salchicha parrillera con una guarnición tradicional de papas fritas.

La cocinera invitó a su audiencia con la frase "Aprendé los secretos para que la salchicha quede en su punto justo y las papas, súper crocantes por fuera y tiernas por dentro" al presentar el menú. Ella definió a este plato como una verdadera "bomba" de sabor que resulta ideal para darse un gusto.

La preparación comienza con un kilo de salchicha parrillera, elegida por su mezcla de res y cerdo. El método requiere enrollar la carne formando una "viborita" o espiral, asegurada con palillos para que conserve su forma en el calor.

La base de cocción incluye dos cebollas, un morrón verde, uno rojo y tres dientes de ajo. Para realzar los matices, se incorporan 200 ml de vino, laurel y 400 g de tomate triturado, junto a una combinación de cúrcuma y pimienta negra.

El cierre de la receta consiste en una "catarata" de queso mozzarella o fresco que se funde en la parte alta del horno. En el centro de los espirales se disponen seis huevos fritos para completar la presentación.

Como acompañamiento, se procesa un kilo de papas con una técnica de doble cocción donde primero se hierven durante 15 minutos y luego se fríen en aceite caliente. Esta variante ofrece un menor tenor graso que el chorizo y evita los conservantes de los productos procesados.