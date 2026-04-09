Aprendé a hacer las mejores empanadas de vacío que te salvan la cena

La propuesta de Salva la Cocina consiste en preparar empanadas utilizando vacío vacuno braseado en lugar del corte tradicional. El proceso inicia con la cocción de dos kilos de carne en una fuente con setecientos centímetros cúbicos de vino tinto, ajo y romero fresco. Esta mezcla se cubre con papel aluminio y permanece en un horno a ciento ochenta grados por un lapso de dos horas hasta que la carne resulte tierna para desmenuzar.

Por otro lado se debe realizar el salteado de los vegetales empleando medio kilo de grasa vacuna y aceite de oliva,. Se pican dos morrones rojos, un kilo de cebolla y la parte blanca de medio kilo de cebolla de verdeo para cocinarlos hasta que alcancen transparencia. Los condimentos elegidos para potenciar el sabor son el pimentón dulce, el comino, sal y pimienta a gusto de quien cocina,.

Una vez que la carne desmenuzada se integra con los vegetales salteados es fundamental permitir que la preparación baje su temperatura. Al estar frío el relleno se incorporan seis huevos duros troceados, la parte verde de la cebolla de verdeo y medio kilo de queso provolone rallado. Con esta cantidad se completan dos docenas de tapas de empanadas que pueden ser terminadas mediante fritura o cocción al horno para obtener un plato rendidor y aromático.