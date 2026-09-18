Aprendé a preparar turrón de avena casero con dulce de leche y coco

Una alternativa dulce y económica para solucionar la merienda o la hora del postre se elabora en muy poco tiempo a partir de una combinación de ingredientes accesible para cualquier bolsillo. Esta preparación destaca por su consistencia suave, un intenso sabor a chocolate y la facilidad de un armado simple que combina manteca, cacao y un toque distintivo.

Para la elaboración se requieren 3 tazas de avena arrollada instantánea, 1 taza de azúcar, 4 cucharadas de cacao amargo, 4 cucharadas de coco, 100 g de manteca, 1 taza de dulce de leche y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

El procedimiento inicia en un recipiente integrando la avena arrollada junto con el azúcar, el cacao amargo, el coco rallado y la esencia de vainilla. En esta instancia se pueden adicionar frutos secos picados, aunque este paso es opcional. Tras mezclar los secos, se incorpora la manteca derretida y se unen todos los elementos de manera uniforme.

Posteriormente, en una asadera o fuente acondicionada con papel manteca o aluminio, se coloca la mitad de la preparación para formar una capa que cubra toda la superficie inferior. Sobre esa base se unta la taza de dulce de leche y se finaliza cubriendo la preparación con el resto de la mezcla restante.

Finalmente, el molde se ingresa a un horno precalentado a 180° durante 10 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, debe enfriarse por completo antes de retirar del molde, desmoldar y cortar en porciones individuales.