Aprendé el paso a paso de los ñoquis a la tijera más sencillos y económicos

La tendencia de los ñoquis a la tijera ganó terreno en las plataformas digitales por su extrema sencillez. Según especialistas en gastronomía, con este método "animarse a hacer una pasta casera se vuelve totalmente posible" ya que el procedimiento evita complicaciones técnicas.

Referentes del sector como Paulina Cocina y Karina Gao impulsaron esta preparación que también se conoce como cavatelli y respecto a la cual afirman que "facilitan muchísimo la tarea" de cocinar en el hogar.

Para elaborar dos porciones se necesitan 250 g de harina común, 120 ml de agua, una cucharadita de aceite de oliva y una pizca de sal. La masa se une en un recipiente y debe reposar durante 30 minutos antes de ser cocinada.

El diferencial de esta receta es que se corta en pequeñas porciones directamente con tijera de cocina sobre la olla con agua hirviendo. Este proceso resulta tan práctico que los autores sostienen que "no es para menos" el éxito obtenido en redes sociales.

La pasta requiere poco tiempo de cocción, pues en uno a dos minutos apenas empiezan a flotar ya están listas para retirar. Respecto a su calidad, quienes las preparan aseguran que "quedan tiernos, se cocinan rapidísimo, van con cualquier salsa rica o simplemente salteados con verduras" consultando además "¿Qué más pedir?" ante la versatilidad del plato.

Existe una versión con vegetales que utiliza 300 g de harina por 200 g de puré de verdura espesa como calabaza o espinaca. Para el emplatado se sugieren salsas cremosas de champiñones y panceta o variantes orientales con verduras salteadas en salsa de soja.