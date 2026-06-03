Aprendé la forma ideal para que tu próximo pan casero salga perfecto

Cocinar pan en casa es un desafío que requiere paciencia y técnica para alcanzar resultados superiores. Osvaldo Gross compartió una serie de recomendaciones esenciales para quienes buscan esa miga esponjosa y una corteza que sorprenda a todos.

Uno de los puntos fundamentales es la paciencia durante el levado. El experto aseguró varias veces que "uno de los errores más frecuentes es apurar el proceso" del crecimiento de la masa. Por este motivo, el pastelero recomienda "dejarla levar hasta que duplique su tamaño, sin importar cuánto tarde" ya que el tiempo permite desarrollar el sabor necesario.

El trabajo manual también define el producto final. Gross afirma que "un buen amasado es clave para desarrollar el gluten" y que el resultado debe ser evidente al tacto. Según sus palabras, "la masa debe quedar suave, lisa y flexible" para garantizar una estructura correcta. En caso de notar problemas, advierte que "si se rompe fácilmente, todavía necesita más trabajo" de estiramiento y pliegues.

Un error común es intentar despegar la masa de las manos sumando ingredientes secos de forma indiscriminada. El profesional advierte que "esto puede volver el pan pesado y seco", por lo que conviene usar solo la cantidad justa estipulada en la receta. Para el horneado, un gran aliado es el vapor generado por un recipiente con agua caliente que ayuda a obtener un color dorado.

Para cerrar el proceso, es vital esperar a que la temperatura baje de forma natural. Se sugiere usar una rejilla para que la humedad no arruine la base. Este paso final logra que la miga termine de asentarse correctamente antes de probar la primera rodaja.