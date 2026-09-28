El Gobierno de San Juan prevé lanzar durante octubre una nueva plataforma del programa Aprender, Trabajar y Producir, que incorporará una aplicación y permitirá ingresar mediante Ciudadano Digital (CiDi). La herramienta buscará simplificar el acceso a capacitaciones, oportunidades laborales y proyectos de autoempleo, además de facilitar la vinculación entre los sanjuaninos y las empresas participantes.

“Estamos prontos a lanzar una nueva página que va a ser más accesible a todos los sanjuaninos. Van a poder ingresar por Ciudadano Digital, va a haber una aplicación y eso va a agilizar el acceso de quienes quieran formar parte”, explicó Luciana Cuk, directora de Formación y Empleo, a DIARIO HUARPE.

La renovación alcanzará a un programa que ya cuenta con más de 21.000 sanjuaninos inscriptos. Según adelantó la funcionaria, los usuarios podrán generar sus perfiles, consultar las propuestas disponibles e inscribirse en las diferentes alternativas de formación e inserción laboral.

“Van a poder generar sus usuarios y vamos a tener más herramientas que nos permitirán, tanto a las empresas como a los ciudadanos, conectarse y visualizar toda la oferta que tiene el Gobierno de San Juan”, sostuvo Cuk.

La integración del programa con Ciudadano Digital había sido anticipada en marzo de este año por la propia funcionaria, durante una entrevista en HUARPE TV. En aquel momento, explicó que se evaluaba incorporar esa herramienta para facilitar las inscripciones, especialmente entre quienes viven en departamentos alejados.

Ahora, la Dirección de Formación y Empleo prevé concretar la renovación tecnológica durante octubre, con una nueva página web y la incorporación de una aplicación. Sin embargo, todavía no existe una fecha exacta para su puesta en funcionamiento.

La plataforma actual ya permite realizar inscripciones, cargar currículums y postularse a determinadas propuestas del programa. Por eso, el cambio estará centrado en mejorar la accesibilidad, integrar las herramientas disponibles y facilitar la conexión entre los usuarios y las empresas.

Aprender, Trabajar y Producir reúne distintas líneas de acción destinadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de los sanjuaninos. Entre ellas se encuentran las capacitaciones, las prácticas profesionalizantes, las oportunidades de empleo y la presentación de proyectos para iniciar una actividad propia.

“Realmente hay muchos sanjuaninos que ingresan a la página en busca de distintas posibilidades. El programa contempla muchas líneas de acción, ya sea capacitación, prácticas profesionalizantes, inserción laboral y presentación de proyectos”, señaló la funcionaria.

Además, Cuk adelantó que durante octubre se abrirá una nueva convocatoria destinada a proyectos de autoempleo. La iniciativa tendrá continuidad luego de que, durante el año, se aprobaran distintas propuestas presentadas por personas que previamente participaron de capacitaciones del programa.