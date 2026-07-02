La Cámara de Diputados dio luz verde al nuevo sistema que simplifica trámites y fija plazos para las habilitaciones comerciales. En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino, explicó el alcance de la medida. “Lo que hizo el Ministerio de Producción en este caso fue tomar la aposta de la dormida ventanilla única que se gestionó en gobiernos anteriores y se estableció el sistema para la gestión de habilitaciones municipales”, señaló.

El funcionario aclaró que el nuevo esquema no elimina controles, sino que reorganiza el proceso administrativo. “No habilitamos, sino que simplificamos los trámites administrativos que se derivaban y se esencializaban en el gobierno de la provincia para que puedan llevarlo al municipio”, indicó.

Uno de los puntos centrales de la normativa es la diferenciación por tipo de actividad y superficie. “A partir de ahora tenés un régimen simplificado en donde aquellas actividades que estén en un establecimiento menor a los 300 metros cuadrados y que no estén tipificadas como actividades de riesgo van a poder reemplazar certificados de factibilidad, habitabilidad, bomberos y salud pública a través de declaraciones juradas técnicas”, detalló Carpino.

Ese procedimiento será completamente digital. En los casos de actividades consideradas de riesgo, como estaciones de servicio o salones de eventos, se mantendrá un esquema de control más estricto, aunque también con procesos digitalizados y plazos definidos. “Van a seguir con un sistema tradicional de presentación de certificados, pero no tan tradicional en el sentido de que se va a hacer de manera digitalizada y van a haber tiempos perentorios de 30 días por cada una de las áreas”, agregó.

Para los comercios más pequeños, el cambio es aún más significativo: el trámite será íntegramente online. “Se va a presentar de manera online, ahora recién se aprobó la ley, ahora tenemos que reglamentarla, pero la idea es que el contribuyente tenga más simplificada esa parte”, sostuvo el funcionario.

Desde el Ministerio de Producción remarcan que esta iniciativa responde a un pedido sostenido del sector privado, que viene reclamando mayor agilidad en los procesos administrativos. “La verdad que desde la Dirección de Pymes y Emprendedores siempre recibíamos la inquietud de los distintos sectores privados de decir, bueno, ayúdennos a simplificar la parte administrativa burocrática”, concluyó Carpino.

La reglamentación de la ley demandará entre tres y seis meses, etapa en la que se definirán los detalles operativos para su puesta en marcha efectiva en toda la provincia.