Un importante robo fue denunciado este martes en Caucete, donde delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario para ingresar a una vivienda ubicada en una zona descampada y sustraer una importante cantidad de electrodomésticos, elementos del hogar y partes de una motocicleta. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 9ª, que trabajó para establecer la identidad de los responsables.

De acuerdo con la denuncia radicada durante la jornada, el propietario de la vivienda, ubicada sobre calle Colón, antes conocida como Callejón Correa, se ausentó del inmueble alrededor de las 22 del lunes. Al regresar cerca de las 11 de este martes, encontró que el candado colocado en la puerta de ingreso había sido violentado.

La puerta que los delinceuntes vilentaronpara acceder a la vivienda.

Al ingresar a la propiedad, el hombre constató que desconocidos habían recorrido el interior de la vivienda y sustraído una importante cantidad de bienes, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

Entre los elementos robados denunció un aire acondicionado de ventana de 3.500 frigorías, un televisor Smart TV marca BGH de 42 pulgadas, un motor de motocicleta de 110 centímetros cúbicos marca Gilera, además de las dos ruedas (delantera y trasera) correspondientes al mismo rodado.

Los delincuentes también se llevaron una cocina de color negro, cuya marca no pudo ser precisada por el damnificado, junto con una garrafa de gas de 10 kilogramos de color azul. A ello se sumó el robo de un parlante de tamaño mediano, de color negro, y un lavarropas a paleta.

El denunciante sostuvo que todos los elementos se encontraban en el interior de la vivienda antes de retirarse y que al regresar descubrió el faltante, además de los daños ocasionados en el acceso principal del inmueble.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría 9ª inició las actuaciones correspondientes bajo la carátula de robo prevista en el Código Penal Argentino. Los efectivos realizaron las primeras tareas investigativas y procuraron obtener testimonios, relevamiento de la escena y otros elementos que permitieran reconstruir la mecánica del hecho, pese a que no hay viviendas linderas y la más cercana está a unos 300 metros.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni sospechosos identificados. La causa continuó con la recolección de pruebas para intentar establecer quiénes fueron los autores del robo y recuperar los bienes sustraídos, varios de ellos de importante valor económico y de uso cotidiano para la víctima.